Seagate - Weastern Digital Savaşı Hızlanıyor!
Seagate ile Western Digital arasındaki "en büyük hard diski kim yapacak" savaşı, önümüzdeki yıllarda çok büyük hard diskleri karşımıza çıkartacak!
Seagate ve Western Digital arasındaki heyecanlı "en büyük hard disk" mücadelesinde şu anda Western Digital, 14TB modeli ile önde gözüküyor. Ancak Seagate, 2019 yılında kullanıma sunulması planlanan, 20TB'ın üzerinde HDD'lere imkan tanıyan bir teknolojinin gelişimi ile öne geçmenin peşinde.
Seagate'in yeni teknolojisi HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording – Isı Destekli Manyetik Kayıt) olarak adlandırılmakta ve küçük lazerlerin kullanımı ile depolama yoğunluğunu arttırıyor.
Western Digital ise farklı bir rotaya yönelmiş durumda: MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording – Microdalga Destekli Manyetik Kayıt) ile aynı sonuca mikrodalga alanları kullanarak ulaşıyor. WD, daha önce yaptığı bir açıklamada bu teknolojinin 2025 yılında 40TB boyutunda hard disklere imkan tanıyacağını söylemişti.
Seagate'in hedefi, daha önce belirtildiği üzere, 2019 yılında HAMR teknolojisi ile 20TB diskleri sunmak ve firma, 2023 yılında 40TB üzerinde depolama alanına sahip HDD'ler sunabileceğini iddia ediyor. Eğer bu hedefini gerçekleştirirse, birkaç yıl farkla WD'nin önüne geçmiş olacak.
Ancak şu anda bu hedefin büyük oranda tahmin olduğunu söylemek mümkün ve her iki tahmin de büyük oranda rakiplerin birbirlerine karşı boy gösterme çabası. Her iki firma da kendi yaklaşımlarının doğru olduğuna emin gözüküyor. Zaman içerisinde ise kimin daha doğru yolu seçtiği ortaya çıkacak.
Yakın gelecek için bakıldığında ise... Seagate, önümüzdeki yıl için 16TB'lık bir hard disk hazırlıyor ve bu HDD ile Western Digital'den liderliği tekrar geri almayı hedefliyor.
Bu arada SSD'ler ise kapasite sınırlarını zorlamaya başlamış durumdalar. Geçtiğimiz yıl Seagate, 3D TLC NAND teknolojisini kullanan 60TB'lik bir modeli tanıtmıştı...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın