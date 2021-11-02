Sébastien Ogier, Toyota'nın Hibrit Hypercar WEC Aracını Test Etmeye Hazır

Yedi kez Dünya Ralli Şampiyonu Sébastien Ogier, Le Mans kazanan Toyota GR010 HYBRID Hypercar aracını kullanacak. Bunun için hazırlıklarını gerçekleştiren Ogier iki gün boyunca TOYOTA GAZOO Racing'in simülatörünü kullandı.
Ogier, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası WEC'in her yıl düzenlenen çaylak testine çıkacak. Bu seans 2021 sezonunun son yarışının ardından 7 Kasım'da Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek. Deneyimli ralli pilotu Ogier, bu teste hazırlanmak adına TOYOTA GAZOO Racing WEC takımının Köln'deki merkezini ziyaret etti. Burada iki gün boyunca GR010 HYBRID'in direksiyonunda 5.412 km'lik Bahreyn pistinde simülatör sürüşü yaptı ve koltuk ayarlama seansları gerçekleştirildi.
Simülatör testlerinde Ogier 700 HP'lik dört çeker GR010 HYBRID'in sürüş karakteristiği hakkında detayları keşfetti ve Bahreyn'de mühendislerle birlikte çalıştı.
Daha önce 2020'de simülatörde TS050 HYBRID'i kullanan Ogier'in yanına bu yıl Charles Milesi de katılacak. 20 yaşındaki Charles Milesi, Le Mans'da kendi kategorisinde galibiyet aldı ve LMP2 kategorisinde başarılı bir performans ortaya koydu. 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Bahreyn çaylak testi ise, sabah 2 saat ve öğleden sonra ise 3 saatlik seanslarla yapılacak.
Toyota GR010 HYBRID Hypercar aracını pistte ilk kez kullanacağı için mutlu olduğunu ifade eden Sébastien Ogier, "İyi bir simülatör seansı geçirdim. Herkesin bildiği gibi gelecekte dayanıklılık yarışlarında mücedele etmek benim bir hayalim. Bahreyn ise aracı öğrenmek ve seviyemi görmek adına önemli olacak. Test seansını heyecanla bekliyorum" dedi.
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