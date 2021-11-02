Sébastien Ogier, Toyota'nın Hibrit Hypercar WEC Aracını Test Etmeye Hazır

Yedi kez Dünya Ralli Şampiyonu Sébastien Ogier, Le Mans kazanan Toyota GR010 HYBRID Hypercar aracını kullanacak. Bunun için hazırlıklarını gerçekleştiren Ogier iki gün boyunca TOYOTA GAZOO Racing'in simülatörünü kullandı.