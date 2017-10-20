Seçimler sırasındaki reklamlarda onlar da varmış!
Yeni iddialara göre Facebook ve Google da seçimleri etkileyen reklamlara katkıda bulunmuş!
Görünene göre geçtiğimiz yıl gerçekleşen seçimleri etkilemek için online reklamlar satın alan tek isim Rusya değil. Bloomberg'in haberine göre Facebook ve Google, kâr amacı olmayan muhafazakâr Secure America Now ve reklam firması Harris Media ile oy verenleri anti-Müslüman veya anti-göçmen mesajlar ve Demokrat adayları teröristler ile bağdaştıran reklam kampanyaları üzerinde yakın bir çalışma yürütmüştü. Yayının söylediğine göre "2016 seçiminde sosyal medya aracılığıyla gizli bir şekilde bir etki alanı oluşturmaya çalışan Rusya'nın aksine, bu Amerika kaynaklı kampanya Facebook ve Google çalışanlarının direkt katkıları ile" gerçekleşti.
Gösterilen videoların arasında Eiffel Kulesi'nin üzerinde bir hilal ve yıldızın bulunduğu, terörist eğitim kampı görüntülerini ve konuşmacı en sonunda "bir kadının gözükmesi gerektiği gibi" gözüktüğünü söylediği burka giyimli Mona Lisa görüntüsünü içeren "Book Your Trip to the Islamic State of France" (Fransa İslam Devletine Seyahat Biletinizi Ayırın) adlı sahte turizm videosu bulunmaktaydı.
Görünene göre bu reklamlar, seçimin son haftalarında Nevada ve Kuzey Carolina eyaletlerinde gösterilmekteydi ve en azından bir Harris Media çalışanının içeriklerinden rahatsız olmasına sebep olmuştu.
Bloomberg'in kaynaklarına göre Facebook ve Google'ın satış ekipleri Secure America Now ile yakın bir şekilde çalışarak milyon dolarlık reklam kampanyalarını geliştirmelerine yardımcı olmuştu. Google, bir süre sonra reklamların firmanın poliçelerine karşı olması sebebiyle bir kısmını yayınlamayı durdurmuştu.
Facebook'un "hevesli" satış ekibi ise söylenene göre Secure America Now'ın reklamlarını yeni dikey video formatının büyük ölçekli A/B testleri için kullanmıştı. Kullanılan bu video, renkli Main Street America görüntüleri ile ABD'ye karşı saldırılarda bulunan Müslümanların siyah-beyaz fotoğraflarını içeren "Are We Safe?" (Güvende miyiz?) videosuydu. Görünene göre Facebook, bu videonun 12 farklı sürümünü test etmişti.
Ayrıca Facebook, bir başka Harris Media müşterisi olan Almanya'nın aşırı sağcı Alternative for Germany partisi ile de beraber çalışarak bu yıl ülkedeki oy verenleri göçmen karşıtı videolar ile hedeflemekteydi.
Bir Google sözcüsü, haberin ardından yaptığı açıklamada firmanın reklamlar konusunda ciddi ilkelere sahip olduğunu ve bu ilkeleri uygulamak için mümkün olduğunca titizce çalıştıklarını söylerken, reklamların sürekli olarak değerlendirildiklerini ve ilkelerinin temel aldığı prensiplerin zaman içerisinde gelişerek değişebildiğini de belirtmekteydi. Firmanın reklam ilkeleri temel olarak "herhangi bir kişi veya gruba karşı etnik kaynakları, engelleri, yaşı, vatandaşı olduğu ülke, gazilik durumu, cinsel tercihi, cinsiyeti, cinsiyet kimliği veya diğer karakteristikleri sebebiyle öfke, ayrımcılık veya dışlamayı" destekleyen her şeyi yasaklıyor.
Levent Öztürk
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