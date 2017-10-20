Seçimler sırasındaki reklamlarda onlar da varmış!

Yeni iddialara göre Facebook ve Google da seçimleri etkileyen reklamlara katkıda bulunmuş!

Onlar da seçim reklamlarına yardımcı olmuşlar...

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