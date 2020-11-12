Sektörün büyüklüğü 2022'ye kadar 250 milyar doları bulabilir

Son dönemde foodtech (gıda teknolojileri) pazarı hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor. Dünyada foodtech pazarının 2022 yılına kadar 250 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Peki Türkiye ve dünyada foodtech pazarında neler oluyor?