Sennheiser CX 400BT True Wireless Satışa Çıkıyor! İşte CX 400BT Özellikleri

Sennheiser, mükemmel sese giden yoldaki 70 yıllık tecrübesiyle yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Kaliteli ses dendiğinde akla ilk gelen marka Sennheiser'ın en çok tercih edilen bluetooth kulaklıkları, saatlik pil ömrü, güncellenmiş ses kalitesi ve sesli asistan gibi geliştirilmiş versiyonlarıyla mükemmel sese ulaşmak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor.