Sennheiser CX 400BT True Wireless Satışa Çıkıyor! İşte CX 400BT Özellikleri

Sennheiser, mükemmel sese giden yoldaki 70 yıllık tecrübesiyle yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Kaliteli ses dendiğinde akla ilk gelen marka Sennheiser'ın en çok tercih edilen bluetooth kulaklıkları, saatlik pil ömrü, güncellenmiş ses kalitesi ve sesli asistan gibi geliştirilmiş versiyonlarıyla mükemmel sese ulaşmak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor.

Sennheiser CX 400BT True Wireless Satışa Çıkıyor!

Günlük hayat rutini ve alışkanlıklar değişse de, kusursuz sese olan tutku devamlılığını sürdürüyor. Her geçen gün ürün çeşitliliğini artırmaya devam eden Sennheiser, ses tutkusundan vazgeçmeyen kullanıcıları için yeni nesil kulaklığı CX 400BT'yi piyasaya sunuyor.

Kusursuz performans

Sennheiser'ın önde gelen ses teknolojisi ile güçlendirilen yeni CX 400BT True Wireless ile olağanüstü bir ses deneyimi yaşamaya hazır olun. True Wireless kulaklık portföyünü yepyeni bir fiyat aralığına taşıyan yeni ürün, uygun fiyat bandıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.Kişiselleştirilebilir kontroller, uzun ömürlü pil gücü ve gün boyu konfor tasarımı sunan kulaklık, aynı zamanda günlük kullanım için de mükemmel bir tercih. Birinci sınıf true wireless performansı sunması için geliştirilen ürün, üstün akustiği; doğal ve net ses karakteri, detaylı tiz frekansları, güçlü bas frekansları ve 7 mm dinamik sürücüleri ile eşsiz bir performans sunuyor.

Tavizsiz bir ses deneyimi

Üstün dinamik sürücü teknolojisiyle desteklenen Sennheiser'ın yeni kulaklıkları, ses tutkusu olan herkes için tavizsiz bir dinleme deneyimi sunuyor. Kablosuz kulaklıkların ses kurallarını yeniden yazan CX 400BT, özelleştirilebilir dokunmatik kontrolleri ve kişiselleştirilebilir ses karakteri ile kullanımı zahmetsiz ve özel bir deneyim haline getirir.

Ortamdaki sesi azaltma özelliği

Yeni nesil kulaklıkların öncüsü CX 400BT'nin özelleştirilebilir ara yüzleri, Google Asistan ve Siri gibi sesli yanıt sistemlerine erişim sağlamaya yardımcıdır. Hem Apple hem de Android mobil cihazlara uyumluluğu olan ürünün, aynı zamanda ortamdaki sesi azaltma özelliği de bulunuyor.

Ergonomik ve konforlu kullanım

Hareket halindeyken şarj edebilme özelliği bulunan CX 400BT, ergonomik ve konforlu yapısıyla kulağınızda güvenle kullanıma uygundur. Kulaklıklardaki 7 saat pil ömrünün yanı sıra, şarj kutusu sayesinde ek 20 saat ile toplamda 27 saate kadar mükemmel sesi deneyimlemek isteyenler için kusursuzluk ve konforu bir arada sunan Sennheiser'ın yeni ürünü CX 400BT, kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak kapanma özelliği ile aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

Sennheiser CX 400BT:1699 TL.

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