Sennheiser MKE 200 Mobile Kit İncelemesi

Bugün yine influencer'lar, dijital içerik üretenler için gayet ilgi çekici bir ürün var masamızda. Hatırlarsanız daha önce benzer bir ürün olarak Rode markasının Vlogger Kit modelini incelemiştik. Bu defa da Sennheiser'ın MKE 200 Mobile Kit modeli bizlerle.
Hemen bahsetmeye başlayacak olursak, Sennheiser MKE 200 Mobile'ın kabaca 3 parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz: Manfrotto mini tripod, akıllı telefonunuzu sabitleyeceğiniz bir kelepçe ve Sennheiser MKE 200 kamera mikrofonu. Bunların yanında sesin rüzgardan etkilenmesini engellemek için mikrofona giydireceğiniz deadcat, saklama çantası ve hem akıllı telefon hem DSLR için mikrofon bağlantı kabloları da yine kutu içeriğinde yer alıyor. Ancak mesela Rode Vlogger Kit'te olduğu gibi bir mini LED flaş bu kurulumda mevcut değil.
Kurulumunu saniyeler içinde yapabileceğiniz cihazın malzeme kalitesini bilhassa sevdik. Gayet sağlam hissettiren üründe bağlantı konusunda gördüğümüz en önemli eksiklik ise 3.5 mm girişten USB-C'ye herhangi bir dönüştürücü adaptörün bulunmaması oldu diyebiliriz. Zira artık yeni akıllı telefonlarda 3.5 mm kulaklık girişine ne yazık ki pek yer verilmiyor.
MKE 200 Mobile Kit'i akıllı telefonunuz ile kullanacağınızda hem dikey hem yatay şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Alüminyum malzemeden oluşan kelepçe gayet kolay bir şekilde dönebiliyor, yine Manfrotto mini tripod'un hareket topu ve kilitlenme mekanizmasıyla da istediğniz şekilde cihazı çekim için ayarlayabiliyorsunuz.
Şimdi buraya kadar her şey tamam, artık çekime hazırsınız. Şimdi, Sennheiser dendiğinde akla elbette ses geliyor. Kitin üzerinde yer alan MKE 200 mikrofon da bu cihazın en can alıcı noktası. Herhangi bir pil gerektirmeyen ve direkt olarak telefona ya da DSLR kameraya kablosu yoluyla bağlayıp çalıştırabileceğiniz bu mikrofonun üzerinde kazanç kontrol ayarı bulunmuyor.
Mikrofon, kayıt esnasından telefonunuzdan daha iyi bir ses performansı sağlıyor. Kullandığımız süre içinde Galaxy S21 Ultra ile kullanma olanağı bulduğumuz mikrofon, ses yakalama konusunda daha az perdeli, daha yönlü ve daha derin ses performansı üretebiliyor. Özellikle gürültülü ortamlarda kullandığınızda, ses kaydı net şekilde yapılabiliyor ve çevre sesleri minimuma indirgenebiliyor. Ancak tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz, buna karşın yeterince ayrıştırıldığını gördük. Özellikle telefon mikrofonu ile karşılaştırıldığında aradaki farkı net şekilde anlıyorsunuz.
Bu cihaz daha çok mobil odaklı olduğu için biz özellikle akıllı telefon ile denedik. Hem iç hem dış çekimlerde ses performansında ciddi bir fark yarattığını gözlemlediğimiz mikrofonun DSLR ile kullanım noktasında ise, elbette kullandığınız makineye göre bu farklılık gösterecektir demek mümkün.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirirsek, Sennheiser MKE 200 Mobile Kit, dijital içerik üretenler için iyi bir eküri olacaktır. Performansıyla beğendiğimiz bir model olan MKE 200 Mobile Kit'in fiyatının ise 3000 TL ile bu alandaki daha önce incelediğimiz rakibi Rode Vlogger Kit'e göre uygun olması, ona şu an avantaj kazandırıyor. Bu anlamda eğer bu tip bir ürüne ihtiyacı olanlar değerlendirebilirler diyebiliriz.
CHIP Online Notu: %85
+ Ergonomik
+ Malzeme kalitesi
+ Ses performansı
+ Kompakt yapı
- Kazanç kontrolü yok
- Dönüştürücü adaptör yok
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