Sensible Soccer'ın Devam Oyunu Sociable Soccer, Oyuncularla Buluşmaya Hazır

Birkaç yıl beklememiz gerekti ama Sensible Soccer'ın ikinci sürümü nihayet PC'ler ve konsollar için piyasaya sürülmeye yakın gibi gözüküyor. Tower Studios ve KPL, Sociable Soccer'ın 2022'nin ikinci çeyreğinde PS4, PS5, Switch, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden sunulacağını duyurdu. Geliştirici henüz oyun içi görüntüleri göstermeye hazır değil, ancak Apple Arcade sürümünden daha iyi oyun, daha keskin grafikler ve daha iyi eşleştirme vaat ediyor.
2017'de Steam'de Erken Erişim sürümünü satın aldıysanız, tekrar ödeme yapmanız gerekmeyecek.
Seriden beklenilebileceği gibi, Sociable Soccer, FIFA 22 gibi 'gerçekçi' futbol oyunlarının pratikte antitezi olacak. Hızlı, kavraması kolay ve tuhaf olması amaçlanan bu oyunda örneğin rakibinize emoji gönderebilirsiniz. Gerçek takımlara ve oyunculara ihtiyaç duyan sert oyunculara hitap etmeyecek olsa da, hızlı bir futbol oyunu arıyorsanız, aradığınız oyun bu olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın