Seramik Kalkan, iPhone 12'yi Kurtarabiliyor mu? Görünüşe Göre Hayır!

Apple, iPhone 12'lerini kısa bir süre önce tanıttı. Yeni telefonda en çok konuşulan 2 konu, şarj aleti ve ekranı oldu. Apple, bu defa iPhone 12 ve eski modellerinin yeni üretim bandından çıkan versiyonlarının kutularına şarj aleti eklemeyeceğini açıkladı ve bu kararı kullanıcıları ikiye böldü.
Bir diğer çok konuşulan konu ise, iPhone 12'de kullanılan Seramik Kalkan ekran oldu. Seramik Kalkan sayesinde iPhone 12'nin çok korumalı olduğunu söyleyen Apple, görünüşe göre telefonu düşmeye karşı pek de test etmemiş.
Yukarıdan da izleyebileceğiniz yapılan bir düşme testinde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu belli bir mesafeden yere bırakan uzmanlar, her 2 telefonda da hasar olduğunu tespit etmiş. iPhone 12 Pro'ya göre daha hafif bir telefon olan iPhone 12 düşme testini ufak çatlaklarla atlatırken, iPhone 12 Pro'nun ekranı ve geniş açılı kamerası tamamen dağılıyor.
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