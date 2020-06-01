Serinin yeni filmi Matrix 4 ile ilgili heyecanlandıran ipucu

Matrix 4 için nefesler tutuldu. John Wick serisinin yaratıcısı olan Amerikalı yönetmen Chad Stahelski, Matrix 4 için yönetmen Lana Wachowski ile birlikte çalışıyor. Matrix 4'ün senaristliğini ve yönetmenliğini serinin yaratıcılarından Lana Wachowski yapacak.
ABD'nin önde gelen sinema ve medya dergilerinden The Hollywood Reporter'a konuşan başarılı yönetmen ve yapımcı Stahelski, The Matrix 4'te "çılgın ve heyecan verici aksiyon sahneleri" olacağını söyledi.
"Matrix 4 Beklentilerinizi Kesinlikle Karşılayacak"
"Wachowski'nin bizlere sunduğu fikirler hem havalı hem de heyecan vericiydi. Bir sonraki Matrix filminde ne yaptığı hakkında söyleyebileceğim tek şey, eğer Matrix üçlemesini seviyorsanız, beklentilerinizi kesinlikle karşılayacak. Yaptığı işi seviyorum. Çünkü hayranların ne istediğini anlıyor."
Matrix 4 Ne Zaman Vizyona Girecek?
Film, John Wick 4 ile aynı günde yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.
Matrix 4 Oyuncu Kadrosuna Yeni İsimler Katıldı
Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, Matrix 4'te Neo ve Trinity rollerine geri dönecek. Kadroda yeni isimler de var: Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff, Matrix 4'ün oyuncu kadrosunda yerini aldı.
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