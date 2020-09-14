Serious Sam 4 ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri belli oldu

Serious Sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4 sistem gereksinimleri Croteam tarafından duyuruldu. Peki Serious Sam 4 ne zaman çıkacak? İşte detaylar

Serious Sam 4 ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri belli oldu

Serious Sam 4 çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Oyun hakında grafikler, hikayeler hakkında ipuçları gelmeye devam ederken "Serious Sam 4 sistem gereksinimleri nelerdir?" sorusu da yanıt buldu.

Serious Sam 4 Fragmanı

Serious Sam serisinin dördüncü oyunu, yayınlanan fragmanıyla karşımıza çıkmıştı. Fragmanı izleyerek oyunun grafikleri ve hikayesi hakkında fikir edinebilirsiniz.

Fragmana göre Serious Sam 4'te de Dünya Savunma Kuvvetleri'nin lideri Sam 'Serious' Stone olarak dünyayı koruyacak.

Serious Sam 4 -- Gameplay Trailer #2 -- Coming to StadiaSerious Sam 4 -- Gameplay Trailer #2 -- Coming to Stadia
Serious Sam returns with a high-powered prequel to legendary series that scales up chaos to unprecedented levels. The classic Serious Sam formula is revamped by putting an unstoppable arsenal up against an unimaginable number of enemies that requires players to circle-strafe and backpedal-blast their way out of impossible situations. For all things Serious Sam, check out the official social media channels: ?? ?? Follow Croteam on Twitter and Instagram, like us on Facebook and don’t forget to join our ever-growing Croteam family on Discord and Reddit: ?? ?? ?? ?? ??

Oyunun grafikleri ise standart bir bilgisayarı zorlamayacak nitelikte. Peki Serious Sam 4 sistem gereksinimleri nelerdir?

Serious Sam 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • İşlemci: 4 çekirdekli CPU 2,5 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 780/970/1050 ya da AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (1909)
  • İşlemci: 8 çekirdekli CPU 3,3 GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080/2060 ya da AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Serious Sam 4 Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgiye göre Serious Sam 4, 24 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Şu anda ön siparişe açık olan oyun 76 TL'lik fiyat etiketine sahip. Eğer oyunun Deluxe Edition versiyonunu almak istiyorsanız 95 TL ödemeniz gerekiyor. 

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