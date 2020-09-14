Serious Sam 4 ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri belli oldu

Serious Sam 4 çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Oyun hakında grafikler, hikayeler hakkında ipuçları gelmeye devam ederken "Serious Sam 4 sistem gereksinimleri nelerdir?" sorusu da yanıt buldu.
Serious Sam 4 Fragmanı
Serious Sam serisinin dördüncü oyunu, yayınlanan fragmanıyla karşımıza çıkmıştı. Fragmanı izleyerek oyunun grafikleri ve hikayesi hakkında fikir edinebilirsiniz.
Fragmana göre Serious Sam 4'te de Dünya Savunma Kuvvetleri'nin lideri Sam 'Serious' Stone olarak dünyayı koruyacak.
Oyunun grafikleri ise standart bir bilgisayarı zorlamayacak nitelikte. Peki Serious Sam 4 sistem gereksinimleri nelerdir?
Serious Sam 4 Sistem Gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: 4 çekirdekli CPU 2,5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 780/970/1050 ya da AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (1909)
- İşlemci: 8 çekirdekli CPU 3,3 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080/2060 ya da AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Serious Sam 4 Ne Zaman Çıkacak?
Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgiye göre Serious Sam 4, 24 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Şu anda ön siparişe açık olan oyun 76 TL'lik fiyat etiketine sahip. Eğer oyunun Deluxe Edition versiyonunu almak istiyorsanız 95 TL ödemeniz gerekiyor.
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