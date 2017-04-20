Ses Devi Bose'a "Veri Toplama" Suçlaması!

Ses devi, kulaklıkları üzerinden kullanıcılarını takip ettiği ve veri topladığı iddiasıyla suçlanıyor!

Ses Devi Bose'a "Veri Toplama" Suçlaması!

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