Ses Devi Bose'a "Veri Toplama" Suçlaması!
Ses devi, kulaklıkları üzerinden kullanıcılarını takip ettiği ve veri topladığı iddiasıyla suçlanıyor!
Ses ekipmanı üreticisi Bose, üst seviye kulaklıkları ve kulaklıklara eşlik eden Connect uygulaması yoluyla kullanıcılarını takip etmekle suçlanıyor.
ABD'de açılan yeni davada Boston merkezli firmanın kullanıcıların müzik listelerini, podcast'lerini ve diğer ses tercihlerini topladığı, bu nedenle ABD'nin Federal WireTap Yasası'nı ve gizlilikle ilgili bir dizi yasayı çiğnediği ileri sürülüyor. İddiaya göre toplanan veriler, "kullanıcının karakteri, davranışı, politik görüşü ve kişisel kimliği hakkında inanılmaz miktarda bilgi sunuyor".
İddiaya göre veri toplama eylemi, kullanıcının kulaklıkları Bose Connect uygulamasıyla eşleştirmesi sonucunda gerçekleşiyor. Uygulama, bağlı ses cihazını yönetmeye, gürültü iptali gibi ayarları açıp kapamaya yarıyor. İddiaya göre Bose cihazıyla eşleştirilen telefon her açıldığında veri toplanıyor ve depolanıyor. Bu veriler daha sonra piyasa araştırması için Segment.io gibi firmalara gönderiliyor. Davada, veri toplama ve paylaşma hakkında davacı Kyle Zak'ın Bose tarafından bilgilendirilmediği de belirtiliyor.
Dava, ses devinin müşterilerine verdiği zarardan dolayı milyonlarca dolar tazminat almayı amaçlıyor. Firma ise henüz suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Zeynel A. Öztürk
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