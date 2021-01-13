Sevilen bilim kurgu dizisi Snowpiercer'dan 2.fragman! Ne zaman yayında?

Dijital içerik platformu Netflix, yeni yapımlar ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Diğer yandan beğenilen yapımların yeni sezonları da merakla bekleniyor.
İlk sezonu ile bilim kurgu severlerin beğenisini kazanan Snowpiercer'ı 2. sezonu da merak edilen diziler arasındaydı. Snowpiercer, daha yayınlanmaya başlamadan önce 2. sezon onayını almıştı. Dizinin 2. sezonundan beklenen haber geldi.
SNOWPIERCER DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?
Bong Joon-ho'nun 2013 yapımı bilimkurgu filmi Snowpiercer'ın dizi uyarlaması Snowpiercer 2. sezonu, 26 Ocak 2021'de Netflix'te izleyicisiyle buluşacak. Hafta hafta yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak.
SNOWPIERCER DİZİSİ OYUNCULARI
Snowpiercer'ın başrollerinde Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalize Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ve Steven Ogg yer alıyor.
SNOWPIERCER 2. SEZONDA İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
İlk sezon finalinin hemen ardından yayınlanan 2. sezon fragmanı, yeni sezonda izleyicileri önemli bir sürprizin beklediğini ortaya çıkarmış ve 2. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olan Sean Bean'in, film uyarlamasında Ed Harris'in hayat verdiği, hikâyenin merkezinde yer alan trenin mühendisi olan Bay Wilfred'e hayat vereceğini göstermişti.
Dizinin ikinci sezonunda yeni bir güç mücadelesi ortaya çıkıyor. Yeni teknolojili bir trene ve herkesin tahmin yürütmesini sağlayan bir oyun planına sahip olan Bay Layton, Snowpiercer'ın ruhu için Wilford'la savaşırken Melanie, insanlığın kaderini değiştirebilecek şok edici yeni bir keşfe öncülük edecek.
İŞTE SNOWPIERCER 2. SEZON FRAGMANI
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