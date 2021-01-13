Sevilen bilim kurgu dizisi Snowpiercer'dan 2.fragman! Ne zaman yayında?

Netflix'in ilk sezonu ile beğenilen dizisi Snowpiercer'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. İzleyiciler epeydir ikinci sezonu heyecanla bekliyordu. Snowpiercer'ın merakla beklenen 2. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. Snowpiercer'dan 2.sezon ne zaman?