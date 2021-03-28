Sevimli ama Ölümcül: Mavi Halkalı Ahtapot, TikTok Videosu ile Yine Gündemde

Bir TikTok kullanıcısı, yayınladığı videoda eline aldığı küçük ve sevimli görünen canlının, aslında son derece ölümcül olabileceğini sonradan öğrendi.

  • Levent Öztürk
TikTok'ta bir kez daha ünlü olan "küçük tehlike"
Shutterstock/Anthony Sefuentes

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