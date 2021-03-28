Sevimli ama Ölümcül: Mavi Halkalı Ahtapot, TikTok Videosu ile Yine Gündemde

Tanımadığınız bir yerdeyken karşınıza çıkan bir canlının tehlikeli olup olmadığını bilmek zor olabilir. Ancak birkaç ipucu da söz konusu olabilir: Dişler veya parlak renkler gibi...
Kısa bir süre önce kaylinmarie21 isimli kullanıcı tarafından yayınlanan ve hızlı bir şekilde yayılan bir videoda küçük şeylerin küçümsenmesinin ne kadar kolay olduğu rahatlıkla görülüyor. Videodaki kişi, gezegendeki en tehlikeli canlılardan birini çıplak elle tutarken görülüyor. Kullanıcı, videosunda bu canlının ne kadar tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiğini söylüyor.
Mavi halkalı ahtapot, küçük ama güçlü tanımlamasına tamamen uyan bir canlı. Sadece 12-20 santimetre ortalama boyuna sahip olan bu küçük canlı, adından da tahmin edilebileceği gibi, etkileyici bir mavi halka desenine sahip. Ancak bu halkalar normalde sadece hayvan kışkırtıldığında görülebilir oluyor. Bu canlılar stres altındayken parlak sarı renge dönüyor ve 50-60 adet mavi halkası normalde açık bir "uzak dur" mesajı olarak görünür hale geliyor.
Bu uyarı sistemi pek çok farklı hayvanda görülebiliyor ve avcıları, yemek üzere oldukları canlının iyi bir tercih olmadığı yönünde uyarıyor. Bu uyarılar çeşitli zehirler, kötü tat, yutulması zor iğneler gibi farklı şeyler olabiliyor.
Mavi halkalı ahtapot söz konusu olduğunda ise uyarıların sadece basit bir uyarı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sahip oldukları aşırı tehlikeli zehir, tetrodotoksin olarak adlandırılıyor ve kolaylıkla ölümcül olabilecek çok güçlü bir nörotoksin olarak tanımlanabilir. Neyse ki bu ahtapotlar doğal olarak agresif değiller ve eğer kendilerini rahat bırakır ve, örneğin, sudan çıkarıp birbirinize atmazsanız sorun çıkartmıyorlar.
Ocean Corservancy'den deniz çevrebilimcisi Erin Spencer'ın söylediğine göre bu canlıların ısırıkları genelde acısız oluyor ve çok geç olana kadar ısırıldığınızı fark etmeyebiliyorsunuz. Zehir, öncelikle vücut genelindeki sinir sinyallerini engelleyerek kas uyuşukluğuna sebep oluyor. Diğer semptomların arasında mide bulantısı, görüntü kaybı veya körlük, his kaybı ve motor becerilerinin kaybı bulunuyor. Son olarak bu zehir kas felcine yol açıyor ve bu kasların arasında nefes almamız için gerekli kaslar da bulunduğu için, solunum durmasına yol açıyor. Ayrıca bilinen bir panzehir de yok ama kurbanlar, eğer anında yapay solunuma başlanırsa kurtarılabiliyor.
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