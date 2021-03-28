Sevimli ama Ölümcül: Mavi Halkalı Ahtapot, TikTok Videosu ile Yine Gündemde

Bir TikTok kullanıcısı, yayınladığı videoda eline aldığı küçük ve sevimli görünen canlının, aslında son derece ölümcül olabileceğini sonradan öğrendi.

28 Mart 2021 00:02

Levent Öztürk