Sevimli robot Asimo'nun sonu geldi...
Yıllardır eğlenceli gösterileri ile alıştığımız sevimli robot Asimo projesi, sona eriyor...
Honda'nın Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility – Yenilikçi Harekette Gelişmiş Adım) robotu yıllar boyunca pek çok eğlenceli anın yaşanmasına imkan tanımıştı ama Honda, yeni bir duyuru ile artık robot projesinin yavaşlayarak durdurulacağını belirtti. Ancak Asimo'nun teknolojisi tamamen rafa kaldırılmayacak ve kendisini dengede tutan motosiklet veya Yürüme Desteği cihazı gibi diğer ürünlerde kullanılacak.
Proje, 2011 yılındaki otonomi ağırlıklı yenilemenin sonrasında büyük bir yenilik ile karşılaşmamıştı ve ticari bir ürün olarak da geleceği olmadığından dolayı firmanın artık projeyi durdurmasının mantıksız olmadığı söylenebilir. Buna rağmen Honda'nın robotik ve AI alanında çalışmalarını durdurmayacağını da belirtmekte fayda var. Bölüm, "2030 Vizyonu" ile hareket ve enerji çözümlerinin üçte birine ulaşmış durumda.
Kyodo News'in söylediğine göre bir firma görevlisi, daha fazla çift ayaklı robot üretmeyi planladıklarını ancak bu robotların Asimo adını taşımayabileceklerini söyledi. Gelecek planlarına örnek olarak ise Honda'nın CES 2018'de gösterdiği 3E robotlarına bakılabilir...
Levent Öztürk
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