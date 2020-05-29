Seyahat sınırlaması kalkıyor... Peki, HES kodu nasıl alınır?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılıyor. Ancak 65 yaş ve üzerinin HES kodu alması gerekiyor. Çocuklar ise velileri yanında olması şartı ile şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki seyahat için HES kodu nasıl alınır?