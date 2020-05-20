Seyahatlerde HES kodu hazırlığı! HES kodu nedir? Nasıl alınacak?

HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu nasıl alınır? soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından çok merak edilenler arasında. Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni açıklamalar yaptı. Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabileceğini söyledi. İşte HES koduyla seyahatin detayları: