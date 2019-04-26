ShadowHammer'dan Etkilenen Sadece Asus Değil!
ShadowHammer'ın salsırısı sadece Asus'u vurmadı, listede başka markalar da var!
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce ortaya çıkan ShadowHammer saldırısı, Asus'un Live Update, yani canlı yazılım güncellemesini vurmuştu. Bunu ortaya çıkartan Kaspersky, hemen konuyla ilgili bir açıklama yaparken, bu saldırıya maruz kalanların ne yapmaları gerektiğini kendi blogunda duyurmuştu. Öte yandan Asus da elbette konuya hızlıca el atmıştı ve yaptığı açıklamayla saldırının yalnızca belirli gruplarla sınırlı olduğunu dile getirmişti. Ancak ShadowHammer'ın vurduğu yalnızca Asus değilmiş...
Yeni gelen bilgilere göre ShadowHammer, Asus'un yanı sıra 3 farklı Asya oyun şirketini de hedefine almış. Bunlar arasında Electronics Extreme, Innovative Extremist ve Zepetto yer alırken, öte yandan ismi açıklanmayan bir başka oyun şirketinin ve hatta bir holdingin ve Güney Kore'de bir ilaç şirketinin de bu saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmış durumda.
Diğer şirketler elbette bizim konumuzun dışında. Ancak işin teknoloji ayağında eğer Asus bilgisayar kullanıcısı iseniz, herhangi bir saldırıya kalmamak için Asus Live Update Utility yazılımın en son sürümünü indirip güncellemenizi önemle tavsiye ederiz.
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