Sharkoon REV200 "Ters" Oyuncu Kasası İncelemesi

Zaman zaman Sharkoon ekibinin bilgisayar kasalarını inceliyoruz. Geçtiğimiz sene bunlardan Sharkoon RGB Flow modelini incelemiştik hatta. Şirket, bu defa ise REV200 modeliyle konuğumuz oluyor, ancak bu defa gerçekten ilginç bir tasarıma imza atmışlar, zira ekip bu kez "ters" bir tasarım üzerinde çalışmış. Şimdi bu nasıl oluyor derseniz, hemen anlatmaya başlayalım.
Bilgisayar kasalarında içe bakan panel genellikle sol yanda olurken, REV200'de temperli cam panel sağ tarafa kaydırılmış durumda. Bu sayede sol tarafı duvara dönük masalar için uygun bir model oluyor. PC kasalarında bu tasarım anlayışıyla oldukça nadir karşılaşıyoruz. Bu anlamda bu özelliği pek sevdik zira bugün, masa yerleşiminden ötürü kasasının içini bir türlü sergileyemeyenlerin günü oluyor.
Tasarımda ilginç olan kısım sadece bununla da bitmiyor. Yeni kasa tasarımı ile beraber REV200'de iç donanımın yerleşimi ve arka bağlantıların yeri de değişmiş durumda. Kasanın üst kısmında yer alan kapaklı bölüm, anakartınızın bağlantı çıkışlarını yönlendireceğiniz alan oluyor. Yani bu kasada bağlantılar kasanın arkasına değil, üzerine doğru bakıyor. Burada bulunan kapaklı hazne ise yeterli boş alan sağlıyor ve tüm kablo bağlantılarını gizliyor.
Kasada anakartın yerleşimi ve dolayısı ile ona bağlı olarak diğer donanım öğelerinin pozisyonları geleneksel kasalara göre oldukça farklı. Bu yerleşimde ekran kartı da alıştığımız şekilde yatay değil, dikey düzlemde kendine yer buluyor. Evet, yani ekran kartını, kasanın ön ve arka kısmında yer alan fanlar gibi dikey düzlemde konumlandırıyorsunuz. Bu da etkili bir hava akımının sağlanmasına olanak tanıyor. Dışarıdan alınan hava etkili şekilde ekran kartına doğru akıyor ve oradan da kasanın arkasındaki 2 adet 120 mm'lik egzoz fanlarından dışarıya taşınıyor.
Bu arada kasanın ön ve arka yüzünde 120mm'lik toplam 5 fanı yer alıyor. İsteğe bağlı olarak bu alanlar radyatörle de tercih edilebilir elbette. Fan tasarımları adreslenebilir RGB şeklinde olurken, ışıklandırmayı dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Fanlardaki adreslenebilen RGB'ler, MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve ASRock Polychrome Sync yazılımlarıyla da uyum içinde çalışıyor.
Kasanın önünde 2 adet USB 2.0, 2 adet de USB 3.1 Gen1 karşılıyor. Burada ayrıca 3.5mm kulaklık, mikrofon yuvası ve güç, reset/LED butonu da mevcut.
REV200'ün içinde bolca alan bulunuyor. Üst kısımdaki kapaklı hazne sayesinde zaten kablo yönetimini gayet başarılı bulduğumuz kasa, böylece temiz ve derli toplu bir görünüm sağlıyor. ATX form faktöründe olan kasa, mini-ITX, micro-ATX ve ATX anakartlara uygun yapıda olurken, kasanın içine 32.3 cm'ye kadar ekran kartı, 20 cm'ye kadar PSU'yu yerleştirebiliyorsunuz. Eğer hava soğutmalı kullanacaksanız 16.5 cm'ye kadar CPU soğutucusu yerleştirebilir, radyatör tercih edecekseniz ise, ön yüzde 6.4 cm, arka yüzde ise 6 cm'ye kadar fan dahil radyatör yüksekliğine dikkat etmeniz gerekiyor.
Test verilerine bakacak olursak ise kasanın fazlasıyla serin çalıştığını söylemek lazım. REV200'de işlemci sıcaklığı Blender testi sırasında maksimum yük altında 53 derecelerde seyrederken, GPU ise kasa tasarımının hava akışını senkronize etmesine fırsat verdiği için 35 dereceler gibi oldukça serin değerlerde çalışıyor. Öte yandan stress testi sırasında kasa içi sıcaklığının da ortalama 24 derecelerde olduğunu söyleyelim.
Oyun testlerinde ise işlemci sıcaklığı ortalama 45 derece olurken, ekran kartı 55, kasa içi ise 26 derece gibi gayet makul değerlerdeydi. Kasanın ürettiği ses ise, ortalama olarak stress ve oyun testlerinde 40 dB ila 45 dB arasında dolanıyor.
Sonuç
Evet, Sharkoon REV200, "ters" olarak nitelendirilmesine karşın gayet düzgün bir kasa olmuş. Temperli cam bölmenin sol yerine kasanın sağ tarafına yerleştirilmiş olması pek çok kullanıcıya kasayı en sonunda istediği şekilde pozisyonlama fırsat verirken, yerleşimin anakart ve ekran kartına kadar değiştirilmiş olması, hem bağlantı yönetimi hem ekran kartının daha serin çalışması açısından fazlasıyla faydalı bir hamle olmuş.
Elbette kasanın bazı eksik sayılabilecek yönleri de var. Mesela tasarımın büyük ölçüde plastik olması, beğenilmeyebilir. Öte yandan ön panelin çıkartılırken biraz zorlaması da buna ilave edilebilir. Ha, pek tabii ki bu kasa geleneksel şekilde penceresi sola açılan bir kasa arayanların radarına girmeyecek, daha çok tam tersi bir kasa arayıp da bir türlü istedikleri gibi bir model bulamayanlara özgü bir model olmuş ve bizce bunu da çok iyi şekilde kotarmış Sharkoon. Sessiz ve serin bir ortam sağlaması da cabası oluyor.
Sharkoon REV200'ü şu an piyasada 749 TL fiyatla bulabileceğinizi de belirtelim.
CHIP Online Notu: %92
+ Sağdan pencere tasarımı
+ Temperli cam panel
+ RGB ışıklandırma
+ Serin ve sessiz çalışma
+ Bağlantı haznesi
- Plastik yapı
Teknik Özellikler
- Form Faktor: ATX
- Genişleme Yuvaları: 7 adet
- Yan Panel Temperli cam
- Fan Desteği: Ön (120 mm x 3), Arka (120 mm x 2)
- PSU Uyumluluğu: 20 cm
- GPU Uyumluluğu: 32.3 cm
- CPU Fan Uyumluluğu: 16.5 cm
- RGB Aydınlatma Var
- Boyutlar: 484 x 215 x 485 mm
- Ağırlık 9 kg.
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