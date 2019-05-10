Sharp Aquos R3, İki Çentikle Geldi!
Telefonlardaki çentiği bir kabus olarak görmüyorsanız, aksine seviyorsanız, bu telefon tam size göre olabilir!
Sharp, çentiğin faydalı bir özellik olduğunu düşünenler çift çentikli Aquos R3'ü tanıttı. Yeni telefonun üstteki çentiği kameraya, alttaki çentiği ise parmak izi tarayıcısına yer veriyor.
6,2 inç QHD Pro IGZO ekranla gelen Aquos R3, önceki sürümüne göre iki kat daha yüksek parlaklık sunduğunu iddia ediyor. Buna rağmen telefonun pil ömrü, R2'ye kıyasla yüzde 10'a kadar daha uzun. 120Hz'lik tazeleme hızına sahip olan ekran, dokunmaya alıştığınızdan daha hızlı tepki veriyor. Bunu Razer'ın telefonlarında görsek de, yüksek tazeleme oranının R3'e ulaşması elbette hoş.
Aquos R3, Qualcomm'un şu anki en iyi işlemcisi Snapdradon 855'i kullanıyor ve 6GB RAM ile geliyor. 128GB dahili depolama alanı sunan telefonun diğer özellikleri arasında çift hoparlör, 3.200mAh pil, Qi kablosuz şarj, 12MP ve 20MP arka kameralar var. Çift arka kameraya bugünlerde sıkça rastlasak da, Sharp bu kameraları daha farklı kullanıyor. 12MP'lik sensör fotoğraflar için, 20MP'lik sensör ise videolarda kullanılıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğe sahip.
Telefonun fiyatı ve hangi bölgelerde satılacağı henüz duyurulmadı. Ancak çoğu Sharp telefonu gibi Aquos R3'ün de Japonya'ya özel olmasını bekleyebilirsiniz.
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