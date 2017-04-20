Sharp, Snapdragon 835'li Aquos R'yi Tanıttı!
Japon devi, yeni üst seviye telefonu Aquos R'yi tanıttı! İşte Aquos R ve özellikleri...
Sharp, amiral gemisi seviyesindeki yeni 5,3 inç'lik telefonunu tanıttı. Cihaz, yapay zeka sayesinde kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek, faydalı bilgiler sunabiliyor.
Sharp'ın paylaştığı kısıtlı bilgilerden yeni Aquos R'nin diğer dijital asistanlardakine benzer işlevler sunduğu anlaşılıyor. Telefon, haber, hava durumu ve konuma göre bilgiler gösterebiliyor. İlk Aquos'un aksine yeni Aquos R, oldukça sıradan bir görünüme sahip. Bununla birlikte cihazda Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 835 bulunuyor.
Aquos R'nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar var:
- 5,3 inç IGZO LCD Quad HD (2560x1440) ekran, HDR10 desteği
- Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 22,6MP arka kamera, yüksek hızlı odaklanma, f/1,9 diyafram, geniş açılı lens, optik imaj dengeleme
- 16MP ön kamera, geniş açılı lens
- USB Type C portu, Quick Charge 3.0 desteği
- Çıkartılmayan 3.160mAh pil
- Parmak izi sensörü
- 153 x 74 x 8.7mm ölçüler
Android 7.1.1 Nougat ile gelecek olan Aquos R'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Sharp'ın yeni telefonu kendi ülkesi Japonya dışında satıp satmayacağı da hala bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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