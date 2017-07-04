Sharp, Tamamen Çerçevesiz İki Telefon Üretiyor
Sharp'ın bu yeni telefon tasarımı, çerçevesiz telefon trendinin son noktasına ulaşıldığını gösteriyor olabilir!
Büyük akıllı telefon markalarının tümü yeni cihazlarında çerçeve/ekran oranı konusunda bir birleri ile yarışıyorlar. Xiaomi Mi MIX, Samsung Galaxy S8 ve diğer bir çok yeni akıllı telefon, çerçevelerini olabildiğince inceltmeye çalıştılar. Apple'ın da bir sonraki iPhone tasarımını bu trende uyduracağı konusunda bir çok söylenti var.
Ancak görünüşe bakılırsa bu yarışın kazananı, trendi başlatan markanın kendisi olacak. 2014 yılında Sharp AQUOS Crystal adlı cihazını yayınlamıştı, bu cihazın alt kısmı hariç üç kenarı neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahipti. Japon telefon üreticisi bu trendi bir adım öteye götürerek, yuvarlak kenarlı bir telefon da tasarlamıştı, ancak bu cihaz şimdilik sadece bir kavram ispatı durumunda. Şimdi ise marka, bu trendi son noktasına kadar götürerek tamamen çerçevesiz bir telefon üretmeye başlıyor.
FS8016 ve FS8010 isimli yeni iki akıllı telefon, 17 Temmuz'da piyasaya sürüleceği söyleniyor. İki cihaz görünüm olarak tamamen aynı, ancak donanım olarak sadece işlemcileri farklı. FS8016, Snapdragon 660 işlemciye, FS8010 ise Snapdragon 330 işlemicye sahip olacak. İki cihaz da 4GB ve 6GB RAM modellerine sahip olacak, ayrıca 64GB sabit depolama alanı ile birlikte gelecekler.
İki cihaz da arka yüzlerinde 12MP çift-kamera sistemine, ayrıca 8MP ön kameraya sahip. Cihazlar 5.5-inç 2048 x 1080 ekrana ve çok yüksek ekran/gövde oranına sahip. İşletim sistemi ise Android 7.1.1 Nougat olacak.
Çerçevesiz tasarım trendi bu cihazlardan sonra daha ileri gidebilir mi merak konusu ve bu iki yeni amiral gemisinin piyasaya sürülmesi oldukça yakın.
Ali Ruhi Öztürk
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