Sharp, Tamamen Çerçevesiz İki Telefon Üretiyor

Sharp'ın bu yeni telefon tasarımı, çerçevesiz telefon trendinin son noktasına ulaşıldığını gösteriyor olabilir!

Sharp, Tamamen Çerçevesiz İki Telefon Üretiyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Kampanya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone 8 Videoda "Net" Şekilde Görüldü
Sony, Neredeyse Kenarsız Ekranlı Cepler Duyurabilir!
OnePlus 5'te Küçük Bir Ses Problemi Çıktı!
iPhone 8 Parmak Yerine Yüz Tarayabilir!
Sharp, Tamamen Çerçevesiz İki Telefon Üretiyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir