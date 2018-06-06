Sharp, Toshiba PC'yi Satın Aldı!
İki Japon devi arasında yapılan anlaşma, büyük bir satın almanın gerçek olduğu anlamına geliyor!
Sharp, ekran piyasasındaki ürünleri ile ünlü bir marka. 2016'da 4K akıllı telefon ekranlarını piyasaya süren ilk firmalardan biri olan marka, 2010 yılında üzücü bir şekilde sona eren bilgisayar girişiminde de bulunmuştu. Finansal mücadeleleri başından savamayan Sharp daha sonra Foxconn tarafından satın alındı.
Şimdiyse Sharp, PC pazarına geri dönmeyi planladığını açıkladı ve bunu bir başka Japon şirketi olan Toshiba'nın bilgisayar işini satın alarak yapacağını bildirdi. Reuters'e göre Sharp, şirketin %80,1'ini 4 milyar yen karşılığında satın almak üzere.
Toshiba'nın özellikle PC girişimi pek başarılı sayılmaz, ayrıca şirket son zamanlarda bellek yongası işletmesini de elden çıkardı. Western Digital aslen alıcı olacaktı, ancak özel sermaye şirketi Bain liderliğindeki bir konsorsiyumun anlaşmayı ele geçirdiği doğrulandı.
Sharp'ın Toshiba satın alması şirketin Foxconn mülkiyeti altında toparlanmasına işaret ediyor, ancak hem Sharp hem de Toshiba'nın PC pazarında büyük ölçüde başarısız olduğu düşünülürse, yeni şirketin nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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