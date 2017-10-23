Sharp, Yeni 120Hz Ekranlı Telefonunu Tanıttı
Sharp, alışıldığın dışına çıkarak çerçevesiz telefon yerine 120Hz ekranlı telefon geliştirdi!
Bu yıl çerçevesiz ekran tasarımı kesinlikle en yaygın trend haline geldi. Ancak Sharp 2014'ten beri zaten bu trende uyan telefonlar üretiyordu, bkz. Aquos Crystal. Markanın gelecek olan telefonları arasında da tamamen çerçevesiz tasarımlara sahip cihazlar da bulunuyor, ancak bu modellerin çoğu maalesef sadece Çin'de piyasaya sürülüyor. Şimdiyse şirket yeni tanıttığı Aquos R Compact trendin dışına çıkıyor, ama Çin'den çıkmamakta kararlı görünüyor.
Aquos R Compact'ı orta menzilli donanıma sahip olmasına rağmen çok ilginç kılan özelliği tasarımı. Cihaz eski moda, kaba bir tasarıma sahip ve çerçeve kalınlığı pek de önemsenmemiş gibi görünüyor. Essential PH-1'i andıran ön-kamera çıkıntısı ve 120Hz ekranı, bu cihazı eşsiz bir telefona çeviriyor.
Cihazın sistem özellikleri şunlar:
- 4.9-inç 1080p 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
- 3GB RAM
- 16.4MP arka, 8MP ön kamera
- 32GB dahili depolama alanı ve microSD desteği
- 2,500mAh pil
- USB Type-C
- Android 8.0 Oreo
Cihaz ayrıca üç renk seçeneğine de sahip: siyah, gümüş ve altın. Şimdilik, maalesef cihazın fiyatı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Telefon, Softbank aracılığıyla Aralık ayında piyasaya sürülecek.
Ali Ruhi Öztürk
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