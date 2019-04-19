Shazam Tüm Rakiplerini Solladı!
DC'nin son filmi Shazam, birlikte gösterime girdiği tüm filmleri geçmeyi başardı. Shazam, DC'nin yükselişine tanıklık ediyor.
- Barış Terun
DC Comics-Warner Bros. ortaklığı, geçmişteki hatalarından ders almışa benziyor. Birkaç ay önce sinema tutkunları ile buluşan Aquaman; oyuncu performansları, renkli hikayesi, çarpıcı görsel efektleri ve keyifli senaryosu ile eleştirmenlerden tam not almıştı. Aquaman, 1.3 milyar dolara yaklaşan gişe hasılatı ile Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesinden beri en çok beğenilen DC filmi olmuştu.
2017'de Aquaman'dan önce gösterime giren Wonder Woman da, 130 milyon dolarlık yapım bütçesine karşın 900 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmayı başarmış ve Batman V. Superman: Dawn of Justice'ın başarısızlığının üstünü örtmüştü.
Görünüşe göre Batman ve Superman filmlerindeki muazzam karakterlerin pek çok hatasını, çok daha az popüler olan karakterler düzeltiyor. Shazam da, bunlardan birisi konumunda...
Zachary Levi. Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Asher Angel ve Djimon Hounsou'nun rol aldıkları yapımın yönetmenliğini David F.Sandberg üstlendi. Senaristlik görevlerini Henry Gayden ve Darren Lemke'in üstlendiği film, 80 milyon dolarlık bütçesine karşın (Marvel'ın Deadpool serisi ile birlikte en düşük çizgi roman uyarlaması bütçesi), 5 Nisan 2019 tarihinden beri 300 milyon dolara ulaştı. Shazam, aynı hafta gösterime girdiği Pet Cemetary(Hayvan Mezarlığı) ve Best Of Enemies gibi filmleri geride bıraktı.
Shazam! sevenlere bir müjdeli haberimiz daha var: Devam filminin çekimlerine şimdiden başlandı. Üstelik ikinci filmde Shazam'ın baş düşmanı Black Adam'ı görmemiz kesin gibi gözüküyor. Bilindiği üzere Black Adam'ı Dwayne Johnsonn (The Rock) canlandıracak.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
igrenc bir filmdi bence bir cizgi roman sever olarak ilk kez bir filmde uyuya kaldım