Shell ile telefonunuzu bileğinizde taşıyın!

Bu akıllı saat, kolunuzda bir telefon gibi çalışmakla kalmıyor, bazı ilginç özellikler de sunuyor!

Shell saat ile telefonunuza ihtiyacınız azalsın...

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