Sherlock Holmes'un Yeni Düşmanı Kim Olacak?

Sherlock Holmes, sinema, televizyon ve kitap serilerinin açık ara en zeki karakteri konumunda bulunuyor. Öyle ki; efsanevi yazar Agatha Christie'nin muhteşem Belçikalı dedektifi Hercules Poirot bile Sherlock Holmes'in dengi değil. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes ve Dr. Watson karakterleriyle mucizevi bir başarıya imza attı.
Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Robert Downey Jr., Jude Law ve Rachel McAdams'ın yer aldığı film serisinin ilk halkası 2009 yılında sinemaseverler ile buluştu. 80-90 milyon dolar arası yapım bütçesine rağmen, film 600 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti ve eleştirmenlerden tam puan aldı. Serinin ikinci filmi Sherlock Holmes: A Game of Shadows; 2011 yılında yayınlandı. Eleştirmenlerden tam puan alamasa da yapım, 600 milyon dolar seviyesine ulaşmakta zorluk çekmedi.
Serinin üçüncü filminin 2021 yılının ilk yarısında yayınlanması bekleniyor. İkinci filmde gerek Sherlock Holmes'un, gerekse baş düşmanı James Moriarty'nin İsviçre'de, Reichenbach Fall şelalesinde hayatlarını kaybettikleri vurgulanmıştı. Ne var ki filmin sonunda, Holmes bir kez daha karşımıza çıkmış ve hayatını kaybetmediği gerçeğini, dostu Watson'un kitabına kazımıştı.
Üçüncü filmde, altın madenlerini işleten, işçilerin hayatına kıyan Amerikalı senatör Cornelius, baş kötü olarak karşımıza çıkacak. Robery Downey Jr. ve Jude Law ikilisi yine baş rolleri üstlenecek. Ancak bir sürprizle karşı karşıya kalacağız. Zira ilk iki filmin yönetmeni Guy Ritchie, yerini Dexter Fletcher'a devredecek. Fletcher ve Richie'nin yakın arkadaşlar olduğunu da söyleyelim.
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