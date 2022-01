Siber dayanıklılık, ekonomik toparlanmanın temeli olmalı

Dünyada her on bir saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Kritik ulusal altyapılardan hassas kişisel verilere kadar her şeyi hedef alan bu sıklıktaki siber saldırıların ekonomik ve sosyal hayata etkisi çok ağır olabiliyor.