Siber Güvenlik Devinin Verileri Sızdırıldı!

Siber güvenlik devi, binlerce müşterisinin kişisel verilerinin kötü niyetli bir personel tarafından paylaşıldığını itiraf etti!

  • Ercan Uğurlu
Trend Micro'nun Verileri Sızdırıldı!

Büyük şirketlerle ara ara duyduğumuz "kişisel verilerin sızdırılması" konusu, bu kez önemli bir güvenlik şirketi olan Trend Micro'nun gündemine bomba gibi düştü. Şirket, bir çalışanının, müşterilerinin bilgilerini üçüncü bir tarafa sattığını söylerken, şirketin 12 milyon kişilik veritabanı tehlikede.

Trend Micro, yaptığı açıklamada, 12 milyonluk veritabanında yer alan tüm kişilerin değil, "yalnız" 70 bin kadarının üçüncü taraflarla paylaşıldığını söylese de, yine de güvenlik konusunda büyük yara aldığı açık.

Veritabanında kayıtlı kişilerin isimlerini ve telefon numaralarını paylaşan personel ile şirketin ilişiğinin kesildiğini de açıklayan Trend Micro, bu konuyu büyük bir hassasiyetle takip edeceklerini de söylüyor.

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