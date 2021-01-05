Siber Risk Endeksi Açıklandı: Kuruluşlar Yüksek Risk Altında

Trend Micro'nun düzenli olarak her yıl hazırlanan Siber Güvenlik Endeksi (CRI) açıklandı. Avrupa, Asya-Pasifik ve ABD'deki kuruluşların BT yöneticilerinden toplanan kapsamlı veriler ışığında oluşturulan endeks, tüm bölgelerde risk seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor.