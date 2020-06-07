Siber Saldırganlar E-postaları Hedef Alıyor. Peki, Nasıl Korunabilirsiniz?

FortiGuard Labs tehdit araştırma ekipleri, siber saldırganların korona virüs temalı e-postalar ile kullanıcıları hedef aldıklarını ve Türkiye'nin bu tarz saldırılardan en çok etkilenen 10 ülke arasında yer aldığını gözlemledi. Peki, bu saldırılardan nasıl korunabilirsiniz?