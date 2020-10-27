Siber Zeka Bilgi yarışması nedir? Yarışmaya katılım ve sonuç tarihleri

Siber Zeka Bilgi yarışması nedir, nasıl katılabilirim ve tarihleri ne zaman? gibi soruların yanıtını derledik. İşte Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuç tarihleri ve detaylar...

Siber Zeka Bilgi yarışması nedir? Yarışma ve sonuç tarihleri

Siber Zeka Bilgi Yarışması Ekim ayının belli günlerinde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek. Peki Siber Zeka Bilgi Yarışması nedir? Tarihleri ve detaylar şu şekilde...

Siber Zeka Bilgi Yarışması Nedir?

Siber Zeka Bilgi Yarışması, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir yarışmadır. Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin farkındalık düzeylerinin artması hedefleniyor.

Siber Zeka Bilgi Yarışmasına Nasıl Katılabilirim?

siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunuyor. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren her kademeden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Siber Zeka Bilgi Yarışması Sonuçları

Kazanan öğrenciler, okul ve sınıf bilgileri ile beraber Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Siber Zeka Bilgi Yarışması Tarihleri

Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 20 Ekim Salı günü ilkokul kademesi ile başlandı ve yarışma ay sonuna kadar devam edecek.

Ay sonuna kadar devam edecek olan yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28-31 Ekim tarihleri arasında aşağıdaki adreslerden giriş yaparak katılabilirler.

Siber Zekâ Bilgi Yarışması İlkokul Grubu: http://siberzeka.cbddo.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=257615&lang=tr

Siber Zekâ Bilgi Yarışması Ortaokul Grubu: http://siberzeka.cbddo.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=743514&lang=tr

Siber Zekâ Bilgi Yarışması Lise Grubu: http://siberzeka.cbddo.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=931541&lang=tr

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