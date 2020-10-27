Siber Zeka Bilgi yarışması nedir? Yarışmaya katılım ve sonuç tarihleri

Siber Zeka Bilgi yarışması nedir, nasıl katılabilirim ve tarihleri ne zaman? gibi soruların yanıtını derledik. İşte Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuç tarihleri ve detaylar...