Sibirya'daki Yüzey Sıcaklıkları Akıllara Durgunluk Verecek Seviyede!

İklim değişikliği artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ülkemize baktığımızda artık mevsimlerin zamanında yaşanmadığını görürken, durum yurt dışında da pek parlak değil. Şu an ABD'nin batı bölgesi sıcaklardan bunalmış durumda. Öte yandan Sibirya ise adeta pişiyor!
Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya sıcaklıklarındaki artışı takip ediyor. Ajans yaptığı son açıklamada, iklim krizi konusunda harekete geçmenin aciliyeti konusundaki farkındalığı artırmaları gerektiğini söylerken, uzaydan yapılan ölçümler, özellikle Saskylakh'ın kaynamaya başladığına işaret ediyor.
On 20 June several temperature records were broken in #Arctic #Siberia
In Saskylah (71.5N, 114.7E)
??air T reached 31.9°C ??? (the highest value since 1936)
??Land Surface Temperature was about 39°C
??@CopernicusEU #Sentinel3 ???????image acquired on the same day pic.twitter.com/gUGzPfAlRa— ???? DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) June 21, 2021
Geçtiğimiz günlerde yapılan ölçümlere göre Rusya'da yer alan Saskylakh yer yüzeyinin tam 39 derece civarına ulaştığı, hava sıcaklığının da 31.9 dereceye ulaşarak yeni bir rekor kırıldığı ifade edilmiş.
Sibirya'nın Kuzey Kutbu bölgesi, uzun zamandır soğuk bir yer olarak düşünülüyordu. Ancak artık değişen iklim ve ısı dalgaları sebebiyle o kadar da soğuk bir yer olmadığı aşikar.
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