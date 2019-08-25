Şifreleri, Telefon Mikrofonu ile Çalabiliyorlar!

Hacker'ların, bilgisayarınızda yazdığınız şifreleri, sadece telefon mikrofonunu kullanarak ele geçirebildiği ortaya çıktı!

Parolanız, Telefonunuz Dinlenerek Bulunabilir

Güvenlik araştırmacıları, siber suçluların telefon üzerinden yazma sesini dinleyerek parolanızı bulabileceğini iddia etti. Telefonda yazmaktan değil, yakındaki bir bilgisayarda yazmaktan bahsediyoruz.

Rapora göre hacker'lar, akıllı telefonun mikrofonunu kullanarak yazma alışkanlıklarınızı inceleyip, bu yolla parolanızı yüksek bir isabet oranıyla keşfedebiliyor. Parolayı algılama, saniyeler içinde gerçekleşebiliyor hatta iddiaya göre gürültülü ortamlarda bile başarılı olabiliyor.

Teksas'taki Güney Methodist Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, telefonların bilgisayar klavyesiyle yazdığınız sıradaki sesleri kaydedebildiğini gösterdi. Bu ses sinyalleri, doğru araçlar kullanıldığında hangi tuşlara hangi sırayla basıldığını ortaya çıkarabiliyor. Araştırmacılar, yaptıkları testlerde klavye ile yazılanların neredeyse yarısını çözmeyi başardılar.

Araştırmacı takımı, toplamda yüzde 41 isabet sağladı. Bu oran, araştırmacılara göre en çok yazılan 10 kelimeye odaklanıldığında artabilir.

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