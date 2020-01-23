Sığ Okyanus Sularında Şaşırtıcı Keşif!

Normal şartlarda 3.000 metre derinlikte yaşayan bu sıra dışı su canlısının sığ sularda ortaya çıkması, şaşkınlık yarattı!

  • Levent Öztürk
Sığ Okyanus Sularında Şaşırtıcı Keşif!

Mercanlar ve denizanaları ile ilişkili olan nadir bentik sifonoforlar, 120 metre derinlikte görülmeleri heyecan yarattı. Batı Avusturalya sahilinde keşfedilen deniz canlıları. normal şartlarda 3.000 metre derinlikte yaşıyor ve nadiren görülüyor.

Bentik sifonoforlar, avlarını kendilerine çekmek için ışık ve hareketi kullanan devasa su altı örümcek ağlarına benzeyen bir dokungaç ağına sahip. Ayrıca su altı yırtıcıları olarak tanımlanıyorlar.

An exciting discovery in the depths of the Kimberley Marine ParkAn exciting discovery in the depths of the Kimberley Marine Park
During a recent voyage in the Kimberley Australian Marine Park, AIMS scientists discovered fields of siphonophores on the sea floor – one of the first records of this group in Australia. Read more about the discovery here:

Proje lideri Karen Miller'ın söylediğine göre bu canlılar normalde 3.000 metre derinlikte suda bulunuyorlar ve bu yüzden de 100-150 metre aralığında görülmeleri şaşırtıcı bir durum. Ayrıca, şu ana kadar Batı Avusturalya sularında kayıtlı başka bentik sifonofor bulunmaması da, durumu daha da şaşırtıcı hale getiriyor.

Ekibin yakaladığı şaşırtıcı görüntüleri, hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Şimdi, Miller ve ekibinin bu türü net olarak tanımlamaları ve sınıflandırmaları için örnek toplamaları ve testler yapmaları gerekecek.

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