Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı geldi!

WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı değişiklik sonrası kullanıcı sayısı ciddi oranda artan Signal'in kurucularından Brian Acton'dan yeni açıklamalar geldi.

Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı geldi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları devam ediyor. WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcı edindi. O uygulamalardan birisi olan Signal'i kuran isim Brian Acton ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

2014 yılında rekor fiyata WhatsApp'ı Facebook'a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, 2017 yılında Zuckerber yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmişti.

İlerleyen aylarda Signal'ı kuran Acton Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından 'delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına destek vermişti.

MUSK'IN BÜYÜK PAYI VAR

Acton ve kurucusu olduğu Signal son günlerde yine gündemde. Bunda kuşkusuz WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik kararı ve Elon Musk'ın takipçilerine Siganl kullanmayı tavsiye etmesinin büyük payı var.

SİGNAL'IN WHATSAPP'IN YERİNİ ALMASI BEKLENMİYOR

Son bir haftada 18 milyona yakın yeni kullanıcı kazanan Signal hakkında konuşan Acton'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Acton Signal'in WhatsApp'ın yerini almasını beklemediğini açıkladı. Acton'a göre, insanlar sevdikleriyle haberleşmek için Signal ve benzeri uygulamaları kullanacak.

Ancak 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp'ı diğer sebepler için kullanmaya devam edecekler. Başka bir deyişle Acton'a göre, tüm tepkilere rağmen pek çok kişi WhatsApp kullanmaya devam edecek.

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