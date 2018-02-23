Signal Messenger'a 50 Milyon Dolar Destek Geldi
WhatsApp'ın ortak kurucusundan Signal Messenger'a 50 milyon dolar yardım geldi!
- Ali Ruhi Öztürk
WhatsApp ortak kurucusu Biran Acton 2017'de Facebook'tan ayrıldı ve kar amacı gütmeyen bir işletme kurmaya karar verdi. Görünüşe bakılırsa bu işletme bir mesajlaşma uygulaması olan Signal olacak. Signal'in yöneticisi Moxie Marlinspike paylaştığı blog gönderisinde kar amacı gütmeyen Signal Foundation şirketini kurduklarını duyurdu, ve bunu da Acton'dan gelen 50 milyon dolar yardım sayesinde başardıklarını açıkladı.
Signal'in güvenli mesajlaşma uygulaması, gizliliğe önem veren kullanıcılar arasında oldukça popüler. Güvenliği nedeniyle ABD Senatosu üyelerinin bu uygulamayı kullandığı biliniyor. Tanıdık bir marka olsa da Signal, maddi zorluklar sebebiyle yeni çalışanlar kiralamakta ve yeni özellikler geliştirmekte zorlanıyordu.
Moxie, bu cömert yardım sayesinde takımın genişleyeceğini, şirketin kapasitesinin artacağını ve hedeflerinin de büyüyeceğini söyledi. Signal Foundation'un gelir amacı gütmeyen bir şirket olması, yatırımcıların da karşılıksız yardım etmesini gerektiriyor. Acton, Signal Foundation'ın kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız bir şirket olmasını hedeflediğini söyledi, ancak bunu nasıl yapacağı bilinmiyor.
Signal Private Messenger'a Google Play Store, Chrome Mağaza ve iTunes'dan erişebilirsiniz.
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