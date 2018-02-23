Signal Messenger'a 50 Milyon Dolar Destek Geldi

WhatsApp'ın ortak kurucusundan Signal Messenger'a 50 milyon dolar yardım geldi!

  • Ali Ruhi Öztürk
Signal Messenger'a 50 Milyon Dolar Destek Geldi

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