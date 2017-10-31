Silikon vadisinde ve Türkiye'de neler oluyor?

Girişimcilik, Silikon vadisi, Türkiye'deki teknokentlerde hayat ve fırsatlar... Hepsi Canlı Yayında mercek altında.

Silikon vadisinde ve Türkiye'de neler oluyor?

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