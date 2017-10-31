Silikon vadisinde ve Türkiye'de neler oluyor?
Girişimcilik, Silikon vadisi, Türkiye'deki teknokentlerde hayat ve fırsatlar... Hepsi Canlı Yayında mercek altında.
Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla ekranlarınıza getirdiğimiz CHIP Techtalk Canlı Yayınlarında bu hafta konuğumuz bir uzman, hem de birçok şapkasıyla teknolojinin her alanında sohbet edebileceğimiz bir uzman. Vestel Grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Vestek ve Ventures firmalarının yöneticiliğini yapmakta olan Metin Salt ile Türkiye'de girişimciliği, teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri ve Silikon vadisini mercek altına alacağız.
Metin Salt kimdir?
Metin Salt 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Daha sonra aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Bu sırada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'da araştırma görevlisi olarak projelerde yer aldı.
Meslek yaşantısına Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN)'da başlayan Salt, milli şifreleme ve kodlama sistemlerinde algoritma geliştirici olarak görev yaptı. Yer aldığı ODTÜ ile yürütülen ortak çalışmalarda ilk kapsamlı sanayi-üniversite işbirliği projelerinin gerçekleşmesine katkıda bulundu. Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken ilk milli F16 elektronik harp eğitim sistemi ana tasarım ve planlamasını HAVELSAN ile ortak gerçekleştirdi.
1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde taşınarak Digital Microwave Corp. çalışmaya başladı. Cep telefonu baz istasyonları iletişimini sağlayan mikrodalga sistemleri projelerini yönetti. Daha sonra uzun yıllar ARGE direktörlüğü yaptığı Cellnet Data Systems Inc.'e geçti. Kablosuz ağlar üzerinden veri toplamaya yönelik sistemlerin geliştirilmesi, işletilmesi ve satışında rol aldığı bu görevinden 2005 yılında ayrıldı. İleri teknolojiler ve yeni iş olanakları yaratmak hedefiyle Vestek Elektronik Araştırma ve Geliştirme şirketini kurdu. Türkiye Teknoloji Özel Ödülü sahibi, Türkiye'de tasarlanan ilk görüntü işleme yongasını (Pixellence) ve internet televizyonculuğunun Türkiye'deki ilk örnek uygulamalarını gerçekleştiren ekipleri kurdu. Bu ekipler ile yurt dışında 50'nin üzerinde patent kaydettirdi.
Girişimcilik üzerine yürüttüğü eğitim, destek ve mentorluk faaliyetlerini, kurulmasında rol aldığı Vestel Ventures yatırım firması çatısında devam ettirdi. Metin Salt halen Vestel Grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Vestek ve Ventures firmalarının yöneticiliğini yapmaktadır. Değişik teknoloji alanlarında kendisinin de ulusal ve uluslararası patentleri olan Salt, düzenli olarak teknoloji dergilerine yazılar yazmakta, konuşmalar ve eğitimler vermektedir. Birçok üniversitenin danışma kurulunda, girişimcilik yarışmalarının jürilerinde, meslek birliklerinin yürütme kurullarında görev alan Metin Salt kuruluşunda rol aldığı İnternet Temelli Televizyon Teknolojileri Derneğini (IPTV-DER) onursal başkanı olarak desteğini sürdürmektedir.
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