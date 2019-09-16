SIM Kartlardaki Gizli Tehlike

SIM kartlarda bulunan ve "aktif olarak kullanılan" bir güvenlik açığı, telefon kullanıcılarını endişelendirecek kadar ciddi görünüyor!

Endişe Veren SIM Kart Güvenlik Açığı

Yeni bir SIM kart açığı, güvenlik araştırmacılarına göre bir milyardan fazla telefonun güvenliğini tehlikeye attı.

AdaptiveMobile Security araştırmacıları tarafından keşfedilen Simjacker adlı güvenlik açığı, kullanıcının konumunu takip etmekte, çağrıları ele geçirmekte kullanılabiliyor. Tüm bunlar için kurban seçilen kişinin telefonuna bir kısa mesaj göndermek yeterli oluyor. Daha da kötüsü güvenlik açığı, güvenlik firmasına göre şu an aktif olarak kullanılıyor.

Açığın devletlerle bağlantısı olan özel bir şirket tarafından kullanıcıları izlemekte kullanıldığı iddia ediliyor. Açık, SIM kartlardaki bir teknolojide bulunduğundan, her telefonu etkileme potansiyeline sahip.

AdaptiveMobile, açığı hangi firmanın kullandığını henüz açıklamasa da, büyük bir profesyonel izleme firması olduğunu söylüyor. Açığın detayları, GSMA'ya iletilmiş durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Mac ve iOS'e Yönelik Kimlik Avı Saldırıları Artıyor!
SIM Kartlardaki Gizli Tehlike
"Trend belirleyen" Apple Öldü mü?
Razer'dan, Oyunlar İçin Yeni Patent
Mozilla'dan Firefox Premium Geliyor. Ama Ücretli!

İlginizi çekebilir

 

 