SIM Kartlardaki Gizli Tehlike
SIM kartlarda bulunan ve "aktif olarak kullanılan" bir güvenlik açığı, telefon kullanıcılarını endişelendirecek kadar ciddi görünüyor!
Yeni bir SIM kart açığı, güvenlik araştırmacılarına göre bir milyardan fazla telefonun güvenliğini tehlikeye attı.
AdaptiveMobile Security araştırmacıları tarafından keşfedilen Simjacker adlı güvenlik açığı, kullanıcının konumunu takip etmekte, çağrıları ele geçirmekte kullanılabiliyor. Tüm bunlar için kurban seçilen kişinin telefonuna bir kısa mesaj göndermek yeterli oluyor. Daha da kötüsü güvenlik açığı, güvenlik firmasına göre şu an aktif olarak kullanılıyor.
Açığın devletlerle bağlantısı olan özel bir şirket tarafından kullanıcıları izlemekte kullanıldığı iddia ediliyor. Açık, SIM kartlardaki bir teknolojide bulunduğundan, her telefonu etkileme potansiyeline sahip.
AdaptiveMobile, açığı hangi firmanın kullandığını henüz açıklamasa da, büyük bir profesyonel izleme firması olduğunu söylüyor. Açığın detayları, GSMA'ya iletilmiş durumda.
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