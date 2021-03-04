Şimdi de At İlacı: COVID-19'a Karşı İnsanların Yaptıkları Şaşırtıyor

Covid-19'u çevreleyen yanlış bilgiler furyası devam ederken, şimdi de birilerinin, hastalıktan korunmak için at ilacı içtiği açıklandı. Ama tek gariplik, at ilacı kullanılması da değil...