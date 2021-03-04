Şimdi de At İlacı: COVID-19'a Karşı İnsanların Yaptıkları Şaşırtıyor

Covid-19 salgını sırasında pek çok farklı ve tehlikeli yanlış bilgi ortaya çıktı ve bunların bazıları insanları hasta ederken, bazıları daha da kötü sonuçlara yol açtı. Örneğin sıtma ilacı Klorokin, Covid için potansiyel bir "çare" olarak görülürken, Arizona'daki bir adam hastalığa yakalanmasını engelleyeceğini düşünerek, benzer bir isme sahip ve balıklar için parazit tedavisi olan klorokin fosfat yutarak hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir başka efsane de çok yüksek yoğunluğa sahip alkolün vücudu dezenfekte edeceği ve virüsü iyileştireceğiydi. Bu söylentinin ardından da en az 5.876 kişi hastaneye kaldırıldı, metanol tüketimi ardından 60'ı tamamen kör oldu ve 800'den fazlası hayatını kaybetti.
Ne yazık ki etkin aşıların Dünya genelinde kullanılmaya başlamasına rağmen insanların kendi başlarına "ilaç bulma çabası" durmadı.
Amerika Zehir Kontrol Merkezleri Birliği başkanı ve Missori Zehir Merkezi direktörü Julie Weber'in geçtiğimiz günlerde ABD News'e söylediğine göre zehir merkezleri halen Covid-19 ile ilgili vakalara yanıt veriyor: "Ortalamada, salgın öncesinde aldığımız aramalara ek olarak her gün 40-50 arama daha alıyoruz."
Bu aramaların sebepleri değişse de, son zamanlarda Covid-19'un erken tedavisi için değerlendirilen ve sivrisinekleri öldürmek için sıra dışı bir yöntem olarak kullanılan parazit ilacı Ivermectin'in alınmasıyla ortaya çıkan vakalarda bir artış yaşandı. İlaç, henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından Covid-19 tedavisi için onay almış değil.
FDA'nın internet sitesinde belirttiğine göre, kısa zaman önce yayımlanan bir araştırma makalesi, laboratuvar ortamında Ivermectin'in SARS-CoV-2 üzerinde etkisini anlatmaktaydı ve bu tür laboratuvar çalışmaları, ilaç gelişiminin erken dönemlerinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Ivermectin'in Koronavirüsü veya Covid-19 tedavisini veya önlenmesinde kullanımının uygun olup olmadığını belirlemek için daha fazla test yapılması gerekiyor.
Covid-19'a Karşı At İlacı
Weber'in ABD News'e söylediğine göre "kısa bir süre önce veteriner kaynaklı Ivermectin kullanan birinin vakasını aldık. İlacın ciddi ölçüde daha yüksek bir dozunu içeren bir at ilacı alınmıştı."
İlacın, yüksek dozlarda alınmadığında bile potansiyel yan etkileri oldukça ciddi ve kusma, isal, karın ağrısı, yüz veya uzuv şişkinliklerinden krizlere, felce, kan basıncında ani düşüşlere ve karaciğer yaralanmalarına kadar geniş bir alanı içeriyor.
Yaptığı duyuruda FDA, insanların asla hayvan ilaçlarını almamaları gerektiğini çünkü bu ilaçların sadece etiketlerinde yer alan hayvanlar için güvenliğinin ve etkisinin değerlendirildiğini söylerken bu ilaçların insanlar tarafından kullanımının ciddi zararlara yol açabileceğini belirtiyor.
Kısacası, genel bir kural olarak, üzerinde bir hayvan için olduğu belirtilen hiçbir ilacı kullanmamanız akılcı olacaktır.
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