Şimdi de İpler Akıllanıyor!

MWC 2018'in en ilginç ürünlerinden biri ile tanışın: İşte Tangram'ın akıllı ipi...

  • H. Hüseyin Öztürk
Akıllı ip ile daha sağlıklı bir hayat

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