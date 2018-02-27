Şimdi de İpler Akıllanıyor!
MWC 2018'in en ilginç ürünlerinden biri ile tanışın: İşte Tangram'ın akıllı ipi...
- H. Hüseyin Öztürk
MWC 2018'de sergilenen çok sayıda ürün var, ancak hiçbir şey Akıllı İp kadar ilgi çekici değildi. Akıllı İp, ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz çok ilginç bir şey. Kore'de bulunan şirket Tangram'ın atlama ipi olan Akıllı İp, yirmi üç gömülü LED ışığına sahip ve bunlar kullandığınız her seferinde kaç atlayış yaptığınızı gösteriyor.
Sistem ne kadar hızlı atladığınızı tespit ediyor ve LED yanıp sönmelerini buna göre ayarlıyor; böylece ne kadar hızlı atladığınızı, etrafınız ne kadar parlak olursa olsun görebiliyorsunuz. İşte Akıllı İp'in göze çarpan bazı özellikleri:
Bluetooth ile, şirketin iOS veya Android için Smart Gym uygulamasıyla eşleştirildiğinde, kaç kalori yaktığınızı gözlemleyebilir, çalışma programınızı takip edebilir ve hatta arkadaşlarınızla o hafta kimin daha fazla zıplayacağına dair yarışabilirsiniz.
Şu anda Akıllı İp sadece atlama sayacını gösterebilme yeteneğine sahip, ancak şirket, gelecekteki bir güncellemenin oturumdaki ilerleme ve başarılar için özel simgelerin yanı sıra, yakılan kalorileri görüntülemesine izin vereceğini doğruladı.
Akıllı İp bir micro USB kablosu (ilginç bir şekilde ambalaja dahil değil) üzerinden şarj edilebiliyor, iki saatlik tam bir şarj ile yaklaşık 48 saatlik ip atlama zevki mümkün. İp, şu anda turuncu, mavi, yeşil, pembe ve nötr renk seçeneklerine sahip. LED'leri içermeyen "Saf Akıllı Halat" da var, ama bunu da ilerlemenizi izlemek için uygulamayla eşleştirebiliyorsunuz.
Akıllı İp'in fiyatı 80$, Smart Rope Pure ise 60$ fiyatla satışa sunuluyor.
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