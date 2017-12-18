Şimdi de Pilotsuz Helikopter Yaptılar!
Sürücüsüz - otonom otomobiller tartışılmaya devam edilirken, pilotsuz bir helikopter fikri bakalım nasıl karşılanacak...
Drone'lar artık modern savaş alanlarının standart bir parçası haline gelmiş durumda. Aurora Flight Sciences'ın ilk başarılı gösterimine bakılırsa da tam boyutlu otonom hava araçları da yakında kendilerini savaş alanlarında göstermeye başlayabilir. Firmanın Autonomous Aerial Cargo Utility System (AACUS) adlı düzenlemesi ile eski bir helikopter, askerlerin isteğine göre, pilotsuz olarak uçabiliyor. Bu teknoloji ile gelecekte arazideki askerlerin tedarik istekleri ve taşımaları basit bir tablet komutu ile gerçekleştirilebilir olacak.
Firma, ABD Donanması görevlileri önünde gerçekleştirdiği test için AACUS sistemini LiDAR ve kameralar ile donatılmış, var olan bir UH-1H helikopterine yükledi. Askerler helikopteri kargo yükü ile yükledikten sonra araç başarılı bir şekilde havalandı.
Bu test sırasında FAA tarafından Ekim ayında özel olarak sertifikalandırılmış bir düzen olan AACUS-Donatılı UH-1H kullanılmış olsa da, bu teknoloji teorik olarak diğer pervaneli hava araçlarında da kullanılabilir. Bu gösterim, beş yıllık bir test programının son dönemi idi. Şimdi ise donanma, sistem ile kendi deneylerini yapacak ve satın almak isteyip istemediğine karar verecek. Eğer satın alım kararı verilir ise, Aurora'yı Ekim ayında geri alan Boeing için büyük bir kazanç daha sağlanmış olacak...
Levent Öztürk
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