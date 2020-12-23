Şimdi de Renk Değiştiren Telefon: OnePlus 8T Concept

Geçtiğimiz yıl CES döneminde OnePlus, ilk konsept telefonu Concept One'ı tanıtmıştı. Bu telefon OnePlus 6T Pro'ya oldukça benziyordu ancak temel özelliği, kaybolan bir kameraya sahip olmasıydı. Telefonun ismi ise firmanın ilk telefonu OnePlus One'a göndermede bulunuyordu.
Şimdi ise OnePlus, ikinci konsept telefonu OnePlus 8T Concept'i tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan telefonda olduğu gibi, bu yıl tanıtılan telefon da yılın üst seviye cihazını temel alıyor ve ilginç bir şekilde, renk değiştiren bir arka kısma sahip.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Concept One'ın kaybolan kamerasının, camdan elektrik akımı geçirilerek kararmasını sağlayan elektrokromik cam kullanarak çalıştığını hatırlayabilirsiniz. OnePlus 8T Concept de benzer bir şekilde çalışıyor ancak arka kısmında cam yerine bir film kullanıyor. Ayrıca milimetre dalgalarını da destekliyor.
Birkaç kilit özelliğe odaklanan geçtiğimiz yılın OnePlus Concept One telefonunda olduğu gibi bu telefonun özellikleri de ne yazık ki burada bitiyor. Yeni özelliklerinin altına bakıldığında karşımıza normal bir OnePlus 8T çıkıyor. Tabii ki konsept cihazlarının doğası gereği bu telefon da satılmayacak. Konsept cihazların CES'in temelini oluşturduğu söylenebilir ve bu sebepten dolayı önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla konsept cihazı görmeyi bekleyebilirsiniz.
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