Şimdi de Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Arka Panelinin Fotoğrafı Sızdı

Şimdiye kadar gördüğümüz sızıntılara dayanarak, Samsung Galaxy S22'nin Ultra modelinin diğer Galaxy 22 modellerinden önemli ölçüde farklı görüneceğini söyleyebiliyoruz. Yeni bir sızıntıda da Galaxy S22 Ultra'nın arka tarafı görünüyor ve bu görüntü, iddialarımızı destekliyor.
Çin sosyal medya platformu Weibo'da çıkan ve Android Authority tarafından fark edilen, aşağıda görebileceğiniz ancak henüz doğrulanmayan fotoğrafta telefonun arka kapağında P şeklinde yerleştirilmiş beş delik görülüyor. Bu deliklerin, arka kameralar ve flaş için kullanılacağı varsayılıyor.
Şimdiye kadar duyduğumuz her şeye dayanarak, Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note'un yerini alacak bir telefon olarak konumlandırılacağını düşünüyoruz. Hatırlarsanız, geçen yıl bir Galaxy Note 21 gelmedi, Galaxy Note 22 hakkında da herhangi bir haber yok.
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