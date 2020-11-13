Şimdiye dek ilk kovan! 200 kraliçe katil arının bulunduğu dev kovan bulundu

ABD'de ilk kez katil eşek arısı yuvası bulundu. Keşif bir katil eşek arısı yuvasının içinde neler olduğunu da öğrenmemizi sağladı. Yuvanın içini inceleyen araştırma ekibi, yaklaşık 200 kraliçenin ve çeşitli gelişim aşamalarındaki 500'ün altında eşek arısının olduğunu gördüler. Bu kraliçelerin her biri potansiyel olarak yeni yuvalar oluşturabilirler. Bu nedenle oldukça tehlikeliler.
Bilimsel olarak Vespa mandarinia olarak bilinen katil eşek arısı, istilacı bir zararlıdır ve yalnızca ABD'de görülmez. Öte yandan bu yıl, Washington Eyaletindeki saldırgan türlerle ilgili pek çok ihbar alındı. Katil eşek arılarının bal arılarını ve diğer yerli arı popülasyonlarını yok edebilme ihtimalleri var.
Kovan Yakından İncelendi
Washington Eyalet Tarım Bakanlığı'ndaki (WSDA) araştırmacılar, 29 Ekim'de izini sürmeyi başardıkları bir kovanı yakından incelediler. İçeride, 6'sı kuluçkalanmamış yumurta, 190 larva, 112 işçi dahil olmak üzere 495 canlı örnek keşfettiler. 9 erkek arı ve 76 canlı kraliçe. Ayrıca, daha fazla kraliçenin pupalarını içeren petekler buldular ve kovandaki toplam kraliçe sayısı 200'ün biraz altındaydı.
Daha çok endişe verici bir şekilde, bu kraliçelerden biri hariç hepsinin yeni bakire kraliçeler olması muhtemeldir ve bu da sonraki baharda yuvayı terk eder, çiftleşir, kış uykusuna yatar ve çoğalır.
"Tam Zamanında Keşfettik"
WSDA için eşek arıları öldürme mücadelesini yöneten bir böcekbilimci olan Sven-Erik Spichiger, bir basın toplantısında "Gerçekten oraya tam zamanında varmışız gibi görünüyor" dedi. "Bu kraliçelerin küçük bir yüzdesi, eğer kendilerine kaçma şansı verilmiş olsaydı, gelecek yıl koloniler oluşturmaya devam edeceklerdi."
"Bunun gibi nispeten küçük bir yuva bile 200 kraliçeyi doğaya bırakabilir. Potansiyel olarak bu kraliçelerin her biri gelecek yıl bir yuva yapabilir "diye açıklıyor Spichiger.
Katil Eşek Arısı Nedir?
Bu türler, Doğu ve Güneydoğu Asya'nın ormanlarına ve alçak dağlarına özgüdür. Yaklaşık 5 santimetre uzunluğundaki Asya dev eşek arısı, kendine özgü turuncu renkli bir kafa ve kalın çizgili bir karın ile dünyanın en büyük eşekarısı türleridir. Bal arılarının önemli bir avcısıdırlar ve tüm kovanları yok ettikleri bilinmektedir.
Diğer Arıların Başlarını Kesiyorlar
Eşek arıları, diğer arıların başlarını keserek öldürdükleri bir 'kesim dönemine' girerler. WSDA'ya göre, daha sonra kendi yavrularını beslemek için yavruları alıyor vek kovanı kendilerine ait gibi savunuyorlar."
İnsanlar İçin de Risk Oluşturuyorlar
Bu arılar insanlar için de risk oluşturabilir. Türün zehri, genellikle büyük, zonklayıcı ve ağrılı bir acıya neden olan nörotoksin içerir. Alerjiniz olmasa bile birden fazla sokma bir insanı öldürebilir. Eşek arısının yalnızca Japonya'da her yıl yaklaşık 30 ila 50 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor ve çoğu kurban anafilaksi, ani kalp krizi veya çoklu organ yetmezliğinden ölüyor.
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