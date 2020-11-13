Şimdiye dek ilk kovan! 200 kraliçe katil arının bulunduğu dev kovan bulundu

ABD'de 200 kraliçe arı ve 200'ün üzerinde katil arının bulunduğu bir kovan keşfedildi. Kraliçe arılar doğaya yayılsaydı ne gibi sorunlar ortaya çıkacaktı?