Simpsons, "Katil Arıları" ve Küresel Koronavirüs Salgınını Nasıl Bildi?

30 yıl boyunca yayınlanan The Simpsons serisi, birçok izleyici için hala eğlenceli. Şovun ilginç bir yanı, gelecekte olacakları tahmin etmekteki başarısı.
1993'te yayınlanan The Simpsons bölümü "Marge in Chains" (sezon 4, bölüm 21), Asya'dan gelen gizemli bir virüsün Springfield kasabasını işgal ettiğini gösteriyor. Japonya'daki hasta bir çalışan, Homer Simpson'ın siparişlerinden Principal Skinner'ın siparişlerine herkesin paketlerinin içine hapşırıyor. Springfield sakinleri paketleri açtığında ürünleriyle birlikte, bol miktarda mikrop alıyorlar.
Osaka Gribi olarak anılan hastalık, hızla yayılıyor ve kasabayı bugünkü küresel salgında olduğu gibi korku sarıyor. Springfield halkı, şaşırtıcı olmayan bir şekilde hastanelere akın ediyorlar.
Bir kamyonla karşılaşarak içerisinde hastalığa yönelik bir ilacın bulunduğunu sanan kalabalık, bu kez üzerinde "katil arılar" yazan bir kasayla karşılaşıyor. Ölümcül arılar, kasanın içerisinden korku dolu kalabalığın üzerine akın ediyorlar.
Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB— Eddie D'ohgrou (@didgeridougrou) May 6, 2020
Bu katil arılar, Asya'da ortaya çıkan katil arılarla aynı olmasalar da, geçtiğimiz günlerde ilk kez Washington'da gözlendiler.
2020'de başka neler olacağından haberimiz yok; ama galiba Simpsons'a biraz daha dikkat etmekte fayda olacak. Ne de olsa Simpsons, Donald Trump'un bir gün ABD başkanı olacağını tahmin etmiş, Disney'in Fox'u satın alacağını neredeyse 20 sene öncesinden söylemişti.
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