Singapur Devlet Sağlık Verileri Hack'lendi!

Singapur hükümetinin sağlık verileri, hacker'lar tarafından ele geçirildi, bundan 1,5 milyon kişi etkilendi!

Singapur Devlet Sağlık Verileri Hack'lendi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TASARIM BİLGİSAYARLARI

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Nokia'dan Android One'lı Telefon: Nokia 6.1 Plus
Ronaldo Fanlarına Müjde! İmzası Cebinize Geliyor!
Instagram'da Son Görülme Nasıl Kapatılır?
Huawei "Delikli" Telefon Üretebilir!
Screen Sketch'in Bulanıklık Sorunu Giderildi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir