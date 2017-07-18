Singapur, Hacker'ları Lisanslıyor!

Singapur, etik hacker'ları lisanslayarak hem onlara yardım ediyor hem de güvenlik sistemlerini güçlendiriyor!

Singapur, etik hacker'ları lisanslıyor!

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