Singapur, Hacker'ları Lisanslıyor!
Singapur, etik hacker'ları lisanslayarak hem onlara yardım ediyor hem de güvenlik sistemlerini güçlendiriyor!
Singapur'daki etik hacker'ların tabiri caizse ellerini kirletmeleri için yakında bir lisansa sahip olmaları gerekebilir. Küçük Asya ülkesi, siber güvenlik tasarısı için geri bildirim istiyor ve etik hacker'ların yardımına ihtiyacı var. Ama bu kez hacker'ların işlerini yapmaları için bir lisans almaları gerekecek. Bu çok sınırlayıcı görünse de, bundan hem hacker hem de bug'lı yazılım üreten firma faydalanabilir.
Hacker'ların açıkları bulmasıyla siber güvenlik sistemlerinin ciddi anlamda güçlendirilmesi hedefleniyor.
Hacker'ları lisanslamanın etik hacker'lara da faydası var. Geçmişte hacker'ların bazı firmaların yazılımlarının açıklarını bulup onlara bildirdiği olaylar olmuştu. Ama firmalar "teşekkür ederim" demek yerine yasal işlem başlatmış ve olayın hapisle sonuçlandığı bile olmuştu. Bu yüzden, Singapur Hacker'ları lisanslayarak etik olarak hack'lemeyi daha güvenli hale getirebilir.
H. Hüseyin Öztürk
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