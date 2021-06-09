Sınıfının En İyisi: HP Spectre x360 (2021) İncelemesi

Bugün çok özel bir laptop'a yakından bakacağız. HP, Spectre'yi yeniledi ve gerçekten de mobil sınıfta en iyi modellerden birine imza attı. İşte HP Spectre x360 (2021) incelemesi.

09 Haziran 2021 20:00

Ercan Uğurlu