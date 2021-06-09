Sınıfının En İyisi: HP Spectre x360 (2021) İncelemesi

Intel, dizüstü bilgisayarlar için mobil işlemcilerini yeniledi ve böylece son zamanlarda arka arkaya şahane dizüstü bilgisayarları ile karşılaştık. Ancak bugün inceleyeceğimiz HP'nin yeni Spectre modeli, bu sene tüm gördüğümüz güzel ve başarılı ultra ince ve hafif laptop'lara çok güzel birkaç dokunuş daha ilave ediyor ve albenisi bol bir laptop oluyor.
Zaten Spectre serisini bilenler, HP'nin bu aile ile üst seviye tasarım ve performansı bir araya getirdiğini bileceklerdir. Spectre x360 (2021) de şöyle uzaktan baktığınızda bile göze kaliteli gelen bir notebook oluyor. Bu incelememizde yenilenen Spectre x360'ı tüm detaylarıyla inceleyeceğiz.
HP, Spectre x360 (2021) modeli ile beraber çıtayı yükseltmiş. Etkileyici performans ve esnek kullanım şekliyle beraber ortaya yine güzel bir laptop çıkartan şirket, elbette bunun sonucunda da niş bir kitleyi hedefliyor. Laptop; kaliteli görünüşü, kullanılan malzeme kalitesi, katlanabilir ve böylece esnek bir kullanım sağlayabilen ekranı, sergilediği performansı, dokunmatik ekranı gibi çok fazla özellik içeriyor ve bunlara daha bir dizisini inceleme süresince ilave edeceğiz. Ama önce laptop'ın şık tasarımıyla sözü açalım.
HP Spectre x360 (2021) Tasarımı Nasıl?
HP Spectre x360 (2021), yine daha önceki Spectre modellerinden de alıştığımız gibi, tasarımıyla bu kategoride yine birinci sınıf bir laptop oluyor. Gerçekten masaya koyduğunuzda çevredekiler şöyle bir dönüp bakar denir ya hani, öylesi bir laptop olmuş. İnce ve hafif olması bir yana, kenar kesimleri, kullanılan renkler, fırçalanmış yüzey ve arkasındaki HP logosuna kadar hemen her şey şahane görünürken, laptop'ın farklı renk kombinasyonları da var; onları da inceleyebilirsiniz.
Tasarımının yanında kullanım şekliyle de oldukça işlevsel bir cihaz oluyor yeni Spectre x360. Adından da anlaşılabileceği üzere ekranı 360 derece katlayabiliyorsunuz. Böylece farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bu arada ekranın katlanmasını sağlayan menteşeler de fazlasıyla sağlam. Yakından incelediğinizde bunu görebiliyorsunuz. Ayrıca güzel bir detay: Sol menteşe üzerinde işlenmiş Spectre logosu dikkatinizi çekecektir. Tüm bu detaylar, laptop'ı premium seviyeye ulaştırıyor.
HP Spectre x360 (2021) Çevre Detayları
HP Spectre x360 (2021) ile karşımızda 13.5 inç büyüklüğünde bir görüntü var. Ekran kenar çerçeveleri bir hayli ince tutulmuş, ancak kameradan vazgeçilmemiş. Hemen ekranın üzerinde web kamerasını görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, Huawei, MateBook dizüstü bilgisayarlarında web kamerasını ekrandan kaldırıp klavyeye taşımıştı. HP ise Spectre'de web kamerasının yerini koruyor, ancak klavyeye ona özel bir güvenlik kilidi getiriyor. Hemen güç tuşunun yanındaki kamera tuşuna basarak, kamerayı pasif hale getirebiliyorsunuz.
Laptop'ın ekranı ve ona bağlı olarak boyutları kompakt fakat klavye neredeyse tam boyutlu gibi davranıyor. Elbette ayrıca numerik tuş takımı yok, fakat tuşların büyüklükleri fazlasıyla ideal, arka aydınlatmanın unutulmamış olması da sevindirici. Klavyede tek aradığımız şey ise, daha geniş bir Enter tuşu oldu. Yine de alışmanız çok zaman almayacak.
Klavyenin üzerinde yine güzel bir diğer detay, hoparlör ızgarası oluyor. Burada yer alan hoparlörler Bang&Olufsen imzalı. Ses performansını fazlasıyla beğendik. Hoparlörlerin uygulaması da laptop'ta bulunuyor. Bang & Olufsen Audio Control yazılımını açtığınızda, buradan sesi kendinize göre özelleştirebileceğiniz çok sayıda seçeneğe ulaşabiliyorsunuz.
Klavyenin altında da geniş bir touchpad alanı yer alıyor. Bununla imleci rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz ancak ekran zaten dokunmatik olduğundan dolayı, bunu neredeyse kullanmayı unutacaksınız diyebiliriz.
HP Spectre x360 (2021) Güvenlik Yöntemleri
Laptop'ın ön bölümüyle ilgili kısmı kapatmadan, buradaki önemli bir detaya daha dikkati çekelim. Bu tip laptop'larda son dönemde parmak izi sensörüne yer verildiğini biliyoruz. Spectre x360 (2021)'de dikkatli bakmazsanız parmak izi sensörü ilk başta gözden kaçabiliyor, açıkçası biz ilk bakışta göremedik. Parmak izi sensörü klavyede Alt ve sol yön tuşu arasına neredeyse bir tuş gibi yerleştirilmiş. Az kalsın noksan diye eksi hanesine yazıyorduk.
Bu sensör yoluyla dilerseniz laptop'ı parmak izinizle kilitleyebiliyorsunuz böylece. Ayrıca fazlası da var. Laptop'a Windows Hello yüz tanıma entegrasyonu da yapılmış. Bu özellik pek çok rakibinde yer almıyor; olması Spectre'nin artı hanesine işliyor.
HP, Spectre x360 (2021)'de ayrıca ek güvenlik yöntemi de getirmiş ki daha önce incelediğimiz yine HP'nin bazı laptop'larında da bu özellik vardı. Bu laptop'ta yer alan özel bir güvenlik modu sayesinde, ekrana yandan bakan birisi ekranınızı göremiyor. Laptop, bu özel güvenlik modu sayesinde ekranı yan açılardan bakıldığında karartabiliyor. Böylece kapıyı, meraklı gözlere karşı kapatıyor. Güzel özellik.
HP Spectre x360 (2021) Bağlantı Seçenekleri
Şimdi yavaş yavaş Spectre x360 (2021)'in teknik kadrosuna doğru gireceğiz, ancak bağlantılara da kısaca bakalım. Ne yazık ki bu tip laptop'lar -eğer kutu içeriğinde genişleme adaptörleri getirmiyorlarsa- bağlantı konusunda zayıf kalıyorlar. Spectre x360 (2021) nispeten bunlardan biri.
Laptop'ta tam boyutlu HDMI ya da ikinci bir tam boyutlu USB portu bulunmuyor. 2 adet Thunderbolt 4 destekli USB Type-C portu olması ise yenilikçi olması açısından sevindirici olarak nitelendirilebilir. Ekranı genişletmek istediğinizde bu porttan DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 desteği sağlayabiliyorsunuz, ancak bunun için kabloya ihtiyacınız var tabii.
Bunun dışında sol yanda tam boyutlu USB 3.1 portu bulunuyor. Ayrıca yine sağ kenarda microSD kart slotu ile kulaklık girişini bulabiliyorsunuz. Tümü bu kadar. Kablosuz bağlantılar arasında ise Bluetooth 5 ve Wi-Fi 6 desteği var.
HP Spectre x360 (2021) Ekran Özellikleri Neler?
HP Spectre x360 (2021)'nin ekranının tek yeteneği katlanabilmesi değil. Dokunmatik yapıda olması da değil. Bu ekran gerçekten de güzel bir görüntü sağlıyor. Ekran çözünürlüğü 3000x2000 piksel şeklinde ve ekran en-boy oranı da 3:2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu boyut özellikle üstten ve alttan daha geniş görüntü sağlaması açısından mobil platformda ve kompakt laptop'larda iş yapmak için gayet uygun. Böylece her ne kadar bu laptop'ın ekranı 13.5 inç boyutunda olsa da, sanki daha geniş bir ekrana baktığınızı düşünüyorsunuz.
Bunun yanında ekranın sağladığı parlaklık seviyesi ve kontrast seviyesi gayet tatmin edici. HP ekran için özel bir yazılım da hazırlamış. HP Display Control olarak laptop'ta yüklü olarak bulabiliyorsunuz bunu. Buradan ekranı sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 renk gamutlarına göre uyarlayabiliyorsunuz. Bu sayede web dolaşımlarında, imaj dosya düzenleme işlerinde ya da video edit veya görüntüleme aşamasında doğru renkleri alabiliyorsunuz ekrandan. Gerçekten HP, iyi bir donanımı, güzel bir yazılım ile desteklemiş ve ortaya gayet kullanışlı bir sonuç çıkmış.
Bu arada ekranın çevrenizdeki ışık parlaklığına göre otomatik parlaklık ayarını yapabildiğini de söyleyelim.
HP Spectre x360 (2021) Özellikleri ve Performansı
Şimdi gelelim Spectre x360 (2021)'in teknik özelliklerine. Bu model de Intel'in yeni 11'inci nesil işlemci ailesinden Core i7-1165G7 işlemciyi kullanıyor. Bu işlemciyi daha önce Acer Swift 5 2021 ve Huawei MateBook X Pro 2021 modellerinde görmüştük hatırlarsanız. Yine benzer üst seviye performansı yeni Spectre'de de sağlıyor bu işlemci. 4 fiziksel çekirdek ve 8 iş parçacığından oluşan bu işlemci, 2.80 GHz taban frekansta çalışıyor, saat hızını 4.70 GHz'e kadar artırabiliyor. Bu anlamda laptop'ın mobil platformda işlem gücüyle yüksek performans sağlayan bir model olduğunu söyleyebiliriz. İnce, hafif ancak güçlü bir laptop arayanlar bu anlamda memnun kalacaklardır kanaatindeyiz.
Kaldı ki, laptop'a uyguladığımız testlerde de bu yönde sonuç sağladı. İşlemci performansını ölçümleyen Cinebench testinde 1102 puan tek çekirdek puanı toplayan yeni Spectre, aynı testte tüm çekirdekleri çalıştığında ise 3858 puan üretebiliyor.
Geekbench testinde de 1363 puan tek çekirdek, 4989 puan çoklu çekirdek sonucu gösterdi. Bu değerler de yine yeni laptop'lardan Acer Swift 5 2021 ve MateBook X Pro 2021 ile oldukça yakın seyrediyor. Bu arada laptop OpenCL testinde de 17 bin 367 puan almayı başardı.
Laptop'ın performansına eşlik eden diğer bileşenlerden RAM kapasitesi ise bu modelde 16 GB şeklinde yer alıyor. Depolama birimi ise çok geniş tutulmuş. Tam 1 TB kapasitesinde bir disk alanı bulunuyor bu laptop'ta. Böylece uzun vadede ek depolama alanına ihtiyacınız olmayacaktır. Bu arada bu disk de Intel'in NVMe M.2 SSD diski. Okuma ve yazma değerleri iyi seviyede. CrystalDiskMark testinden 2231 MB/s sıralı okuma ve 1652 MB/s sıralı yazma performansı sağlıyor.
Laptop'ta elbette yeni nesil Intel işlemci ile birlikte yeni nesil GPU da geliyor. Intel Xe grafik biriminin yer aldığı laptop'ta, önceki nesil entegre grafik işlemcilere kıyasla daha iyi performans sağlanıyor ve iş tabanlı çalışmalarda iyi bir eşlikçi oluyor. Öte yandan tabii ki bu laptop bir oyun bilgisayarı değil, fakat Intel Xe ile beraber Cyberpunk 2077 gibi oyunlar olmasa da Rocket League, League of Legends ve CS:GO türevi oyunları çok rahat şekilde oynatabiliyor.
Bu arada laptop'ta sistemin performansını kontrol edebileceğiniz bir yazılım da var. HP Command Center uygulaması üzerinden, performans, sessizlik ya da dengeli şeklinde manüel ayar yapabiliyor ya da bunu Akıllı Algılama modunda bırakarak, laptop'ın çalıştırdığınız uygulamaya göre hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Elbette performans modunda ve yük altında çalıştığında bir miktar fan sesi duyacaksınız. Ancak bunun karşılığında da serin bir kullanım sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle klavye alanı gayet serin kalıyor.
HP Spectre x360 (2021) Pil Ömrü Nasıl?
Yeni Spectre'de yer alan Intel Evo platformunun en büyük sağladığı iyileştirmelerden biri pil ömrüne ilişkin oldu demek mümkün. Böylece bu tip mobiliteyi gözeten ultra ince ve hafif laptop'larda artık gün boyu pil ömrü sağlanabiliyor. Spectre x360 (2021) de bunlardan biri oluyor.
Spectre x360 (2021), pil ömrüyle tam gün yanınızda olacak bir model. Web'de dolaşım ve günlük kullanım senaryosunda PCMark 10 pil testinde 12 saat 55 dakikalık sonuç alan laptop, sadece video oynattığımızda ise, yüzde 50 parlaklık oranınında Full HD bir videoyu tam 11 saat 22 dakika boyunca oynatabildi. Bunlar gayet iyi sonuçlar. Elbette günün sonunda pil ömrünü sizin kullanımınız belirleyecek ve tabii ki ağır tempolu işler ya da yorucu uygulamalar çalıştırırsanız bu süre kısalacaktır. Fakat dengeli ve orta seviyeli kullanımlarda bir iş gününü çok rahat çıkartabilen bir model.
Bu arada laptop'ın şarj aleti de kendi gibi gayet özel. HP burada da özel çalışmış ve güzel bir örgü kablolu şarj cihazını kutu içeriğine dahil etmiş. Yine kutuda laptop için güzel bir taşıma kılıfının yer aldığı bilgisini de verelim.
Sonuç
Evet, HP Spectre x360 (2021)'i uzun uzadıya anlattık. Sanıyoruz ki, yeni Spectre hakkında bilinmesi gereken tüm detayları verdik. Ancak yine de sorunuz varsa, muhakkak yorumlarda yazın ki, oradan da cevaplayabilelim.
Sonuç olarak kısaca toparlayacak olursak, HP Spectre x360 (2021), başta da söylediğimiz gibi tasrım detaylarından diğer tüm yönlerine kadar özenle hazırlanmış bir laptop olmuş. Bir dizüstü bilgisayarda gördüğümüz en iyi tasarımlardan birine sahip ve gerçekten kaliteli görünüyor ve hissettiriyor. Bu bağlamda iyi ve kaliteli bir laptop satın almayı düşünenler yakından incelemeden geçmesin diyelim. Öte yandan katlanabilir ve dokunmatik ekranı, sağladığı performansı ve tüm gün süren pil ömrü de diğer önemli noktaları. Tabii ki bunun bir de fiyat karşılığı var: Şu an HP Spectre x360 (2021)'i piyasada 15499 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Fiyatı ne kadar yüksek gelse de, yeni nesil laptop'lar arasında iyi bir dengede durduğunu söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %94
+ Muhteşem tasarım
+ Mükemmel pil ömrü
+ Üst düzey performans
+ Geniş ve rahat klavye
+ Bang&Olufsen hoparlörler
+ Esnek kullanım
+ Ekran yetenekleri
+ Güvenlik
- Bağlantı portları
- Fan sesi
HP Spectre x360 (2021) Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi Windows 10
- İşlemci Intel Core i7 1165G7 4.70 GHz
- Çekirdek 4
- Ekran 13.5 inç Touch (3000x2000)
- Bellek 16 GB DDR4
- SSD 1 TB PCle NVMe M.2 SSD
- Grafik Intel Iris Xe
- Ses Bang&Olufsen
- Bağlantılar USB-C – Thunderbolt 4 (2 adet) USB 3.1, kart okuyucu, kulaklık, BT 5.0, Wi-Fi 6
- Boyutlar 306 x 194 x 16.9 mm
- Ağırlık 1.3 kg.
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