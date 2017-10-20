Sinyal Yoğunluğu Sorunu Böyle Çözülebilir
Telefon sinyallerinin kalabalık şehirlerde giderek yoğunlaşması sorunu için ilginç bir çözüm geliştiriliyor!
Mobil telefon hizmetleri için işgal edilen frekansların sayısı giderek artıyor. 5G geldiğinde zaten yeterince kalabalık olan mobil ağlar, iyice iç içe geçecek. Araştırmacıların ise sorunu çözebilecek bir fikri var: Anteni "havada tutmak".
Araştırmacılar tarafından geliştirilen "milimetrelik dalga anteni", normalde bağlı olduğu katmandan neredeyse tamamen ayrı duruyor. Böylece anten dışında kalan bölge, geleneksel antenlerdeki gibi sinyali zayıflatmıyor. Araştırmacılar, yeni 3 boyutlu baskı teknolojileriyle sinyali güçlendirmenin de yollarını buldular. Burada sinyale yoğunlaşıp güçlendiren "lens" yapılarından faydalanılıyor.
Henüz çok genç olan teknolojinin piyasaya ne zaman ulaşacağına dair herhangi bir ipucu verilmiyor. Ancak böyle bir teknoloji, kalabalık şehirlerde sunulacak 5G ve sonraki nesil genişbant bağlantılar için kritik bir önem kazanabilir. Teknoloji, döşenmesi zor ve pahalı fiber optik kabloların yerine kolayca monte edilebilen antenler kullanmamızı sağlayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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