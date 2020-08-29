Sıra Dışı Telefon Fairphone 3 Plus Resmi Olarak Tanıtıldı

Dünyaya verdiğmiz zararın karşılığını aldığımızı düşünüyorsanız, gösterişli amiral gemileri yerine Fairphone 3 Plus ile çevreye katkıda bulunmanın memnuniyetini yaşayabilirsiniz!

Çevreye Dost Fairphone 3 Plus Tanıtıldı!
Fairphone 3 Plus

Çevreyi korumaya yönelik telefonlara öncülük eden Fairphone, dünyanın yaşanabilir bir yer olmasını sürdürmeye katkıda bulunmak isteyenler için yeni telefonunu tanıttı.

Yaklaşık bir sene önce tanıtılan Fairphone 3'ün iyileştirilmiş bir sürümü olan Fairphone 3 Plus, arka ve ön kameraların çözünürlüğünü sırasıyla 48MP ve 16MP'e yükseltiyor. Pil kapasitesini de küçük bir miktar artıran telefon, gövdesinde eskisinden daha çok geri dönüştürülmüş maddeye yer veriyor. Fairphone 3 Plus'ün birçok özelliği Fairphone 3 ile neredeyse aynı. Cihaz yine 5,85 inç FHD+ LCD ekran, arka yüzde parmak izi tarayıcısı, 3,5mm kulaklık girişi, Snapdragon 632 yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor.

Bu benzerlik nedeniyle Fairphone 3 sahipleri, muhtemelen Fairphone 3 Plus'a geçmek için yeterli neden görmeyecekler. Telefonun modüler yapısı sayesinde Fairphone 3'e sahip olanlar, yeni kamera modülünü mevcut telefonlarına takabilecekler. Bu sayede elektronik atıklar azaltılarak, çevreye bir miktar katkıda bulunulmuş olacak.

Fairphone'un web sitesinde 425 Sterlin fiyatla ön siparişe açılan Fairphone 3 Plus, 14 Eylül'de satışa sunulacak.

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